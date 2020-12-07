金管會打炒房 黃天牧：不排除有下一波措施
金管會主委黃天牧今（7）日在立法院財委會答詢指出，配合政府健全房市，本月就會啟動專案金檢對第一家銀行展開專案金檢，並發函要求銀行注意不動產授信風險，未來不排除有下一波措施。
黃天牧表示，這波專案金檢目標鎖定十家銀行，金檢重點包括跟炒房較有關係的餘屋貸款、投資客與豪宅貸款、土建融等三大項，了解銀行在不動產授信業務是否建立適當的風險管理機制。如果中央銀行有新規定，也會跟央行採取一致標準。
對銀行不動產授信專案金檢，是否比二年前壽險業投資不動產處分嚴格？黃天牧表示，最快這個月有第一家去實施專案金檢，檢查後才會了解有何缺失，是否做好風險管理。
至於不動產放款金檢，會否影響銀行獲利？黃天牧說，這是兩件事。
立委林德福並問，銀行在這波房價炒作是否變成幫兇？黃天牧表示，是否幫兇要有事實證明，不動產是多面向，金管會只能做授信風險管理，對於不動產授信風險問題，已啟動專案金檢，一般金檢及專案金檢都會查不動產授信，若有缺失會作處理。
立委曾銘宗質詢指出，金管會打炒房專案金檢銀行的行動要快，黃天牧表示，預計明年3月底前金檢完成，預估做十家銀行的專案金檢，會儘快處理。
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