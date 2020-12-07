央行阻升匯率求救保險業 金管會：保險業國外投資不低了

中央銀行為阻升匯率，日前建議金管會提高保險業國外投資上限及外幣保單免計入國外投資上限額度，金管會主委黃天牧今（7）日首度明確表示，目前保險業國外投資已有65%多，並不低了。

對於央行建議，黃天牧今天在立法院受訪時表示，保險業資金投資國外比率，金管會前主委顧立雄已設了65%多的上限，但立委及社會各界對保險業資金仍有期待，保險業的國外投資雖有獲利及資金產配置要求，但仍希望挹注國內建設，因此，金管會都會均衡思考。

對於國際板免計入國外投資上限是否打開，己有公司滿了？黃天牧表示，要整體考量，外幣保單仍有額度，民眾仍有充分額度可使用。

他強調，保險業資金有收益性及安全性，監理上要考量保險業資金曝險上考量。所以國外投資上限不會調整？黃天牧說，目前65%多並不低了。

至於免計入國外投資上限的外幣保單額度？黃天牧表示，上周盤點仍有以兆元為計的額度，看外幣保單成長情況再研究，若有需要提高必須審慎研議。