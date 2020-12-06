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為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

台股攻上萬四 半導體產業火紅

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

受資金行情加權值股點火，台股上周五(4日)加權指數收紅155.35點或+1.11%，收14,132.44點，成交量2,869.66億元，周線收紅。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄說，由於資金行情推升加上三大法人合力買超台股達127億元，推升台股上漲155點，攻上萬四點，又再創歷史新高。儘管短線看到場內籌碼面較凌亂，但在明年第1季於財報公布前，各類產業上仍有資金與過年行情。

周書玄觀察期貨市場，短進短出籌碼面較為凌亂，但因明年上半年科技股展望依然樂觀，加上搭載5G與AI應用的範圍下，半導體、IC設計、晶片零組件等市場需求與訂單增加，可能影響終端消費性電子產品、液晶螢幕、筆記型電腦、無線藍芽裝置等產品報價，跟隨零組件價格上漲。

操作策略上，周書玄說，台股投資團隊仍持續看好包括：高速運算、人工智慧、半導體、車用電子等，此外，隨著疫苗有可能今年第4季與明年第1季陸續上市，並可以開始施打，先前受到新冠肺炎疫情衝擊的消費、觀光、旅遊與航空等產業，可望漸漸解封，逐季恢復正常運作，而2021年這類股價已跌落谷底的產業，新年度投資展望也不看淡。

富蘭克林華美投信表示，台股2021年第1季展望仍偏樂觀，儘管12月有外資聖誕假期及台灣2月有農曆新年假期，市場交投可能轉淡，但因科技產業中長期趨勢展望偏多，故仍看好以科技股為主、傳產與金融股為輔的操作方式，投資人需留意漲多風險，並慎選低基期且具業績成長機會的投資標的，或利用定期定額方式，持續投資台股基金。

台股

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