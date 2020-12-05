保險品質獎 保誠人壽蟬聯知名度最高

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
英國保誠人壽行銷長楊繼平(左)自金管會保險局局長施瓊華(右)手中接下「知名度最高」優等獎。英國保誠人壽/提供
英國保誠人壽行銷長楊繼平(左)自金管會保險局局長施瓊華(右)手中接下「知名度最高」優等獎。英國保誠人壽/提供

國保誠人壽深耕台灣逾20年，品牌形象深植人心，繼榮獲國家品牌玉山獎之最佳人氣品牌後，又再度獲得由《現代保險雜誌》頒發2021保險品質獎之知名度最高優等。

英國保誠人壽除了推出優質且符合客戶需求的保險商品、持續創新帶來符合客戶需求的服務以強化客戶體驗，更積極深耕ESG致力於環境保護、社會公益與公司治理等企業永續，厚植其品牌實力，深受各界肯定。

2021保險品質獎是由《現代保險雜誌》企畫執行，針對全國消費者壽險購買行為暨最佳壽險公司大調查進行評鑑，選出最值得推薦、知名度最高、業務員最優，以及理賠服務最好等獎項。

英國保誠人壽以其優質的品牌形象，已連續兩年獲得「知名度最高」殊榮。

英國保誠人壽隸屬於英國保誠集團，1999年正式投入台灣壽險市場，深耕在地經營，在品牌形象、商品行銷、創新服務、社會公益等各面向均表現突出。

該公司強調以客為本，秉持著「誠心誠意 從聽做起」的精神，透過傾聽了解客戶的需求，從客戶角度出發，提供適切的商品與服務，藉由全方位的保險商品幫助客戶因應人生各階段做好保障規畫，幫助客戶成就想望，從而建立在消費者心中的優質形象以及高知名度。

在客戶服務方面，英國保誠人壽也持續發展數位創新，打造優質的客戶服務體驗，推出便利、快速、友善的數位工具與服務。

近年來更積極推動結合AI人工智能與大數據分析之數位工具，協助國人預防、延緩疾病的發生，如健康大數據智能模組，及英國保誠集團推出的Pulse跳動生活智能健康管理App，透過這些創新的數位體驗，提升消費者對英國保誠人壽的好感度與知名度。

英國保誠人壽除了透過保障與服務彰顯保險的價值，也致力於推動ESG文化持續深耕企業永續，鼓勵員工善用每年12天的志工假參與各類型志工服務，並且邀請保戶一同投入，擴大社會影響力。

除了長期與家扶基金會合作幫助弱勢兒童之外，該公司近期更擴大發揮企業影響力，以前瞻性思維領導倡議兒童保護，呼籲社會大眾一起關心國家未來的主人翁，建構兒童健康快樂的成長環境，率先同業發表兒童健康白皮書，計畫推動系列活動及宣導。

英國保誠人壽以幫助人們成就想望為企業宗旨，矢志成為以行動力，持續創新及成長，成為創造客戶、員工、企業及社會共贏的保險領導品牌。

展望未來，英國保誠人壽將繼續秉持其企業理念與宗旨，持續深耕，為台灣保戶提供更貼近需求的優質商品與服務。

國保 英國 保險

延伸閱讀

實踐能源轉型 丹麥2050年前將停止北海油氣生產

泰勒絲等不及要嫁李安力捧英國帥哥？改歌詞洩訂婚！

就要跟別人不一樣！ 5個超質感保養香氛品牌推年末禮盒

好萊塢詐騙皇后在英國落網 裝女聲犯嫌身分曝光

相關新聞

金管會五招 加強監理KY股

金管會主委黃天牧將在下周一（7日）出席立法院財委會，就外國企業來台上市櫃公司（KY）機制提出強化措施，包括公司治理、專家...

台幣盤中閃見28.2元 央行調節 收28.521元

在熱錢湧入與出口商拋匯雙重壓力下，台北匯市昨（4）日爆量強升，新台幣匯率盤中一度強升4.18角、最高升抵28.25元，創...

外匯存底大增 創四高

中央銀行昨（4）日公布11月外匯存底，寫下四個歷史新高。

NDF避險成本飆高 三壽險增提外匯準備金因應

新台幣對美元升不停，外匯避險工具NDF的成本又大增，南山人壽、新光人壽、台灣人壽都展開第二波增提外匯價格變動準備金計畫，南...

會計師觀點：跨海查核人力部署 挑戰大

針對外國企業來台上市櫃公司（KY）投資風險，金管會擬強化會計師審計及抽查作業，會計師指出，隨監管強度提高，未來業界面臨壓...

保險品質獎 華南產險榮獲兩大獎項肯定

現代保險健康理財雜誌12月1日舉辦2021年保險品質獎頒獎典禮，華南產險在該雜誌針對千大企業的調查結果中脫穎而出，榮獲雙...

台新金聖誕點燈 吳東亮：大家度過了辛苦的一年

台新金今在北市仁愛圓環旁的總部大樓，舉行一年一度的聖誕點燈活動，台新金控董事長吳東亮在致詞時表示，今年全球各地及大環境都...

新台幣升抵28.3元 期末考還沒過央行為何要鬆手？

資金熱潮猛攻之下，新台幣今（4）日上午升抵28.3元新價位，這是1997年亞洲金融風暴，新台幣貶值之後，一個新趨勢的確立，只是中央銀行的期末考還沒結束，怎麼就放手了？匯銀主管分析，國內資金呈現泛濫，讓央行不得不縮手，監察院的那一封信，則剛好給了央行台階下。

公股銀行留不住年輕人 彰銀：起薪加2千、放寬升遷年限

立委林楚茵2日在立法院財委會質詢時說，公股銀行員工年齡除了比民營銀行來的高外，未滿30歲及任職不到一年的年輕人也有離職率...

新台幣盤中爆量升4.18角 收28.521元創23年新高

台北匯市今（4）日再度上演大驚奇，前一日收在28.66元的新台幣匯率，今天一早就衝回28.3元，午後更是進一步漲至28....

新台幣午盤大升3.61角 暫收28.307元

新台幣今（4）日午盤大升3.61角，暫收28.307元兌1美元，成交金額為9.09億美元。

新台幣觸續創近23年半新高 廠商緊張：央行真的不守了嗎

央行昨天棄守盤中防線28.5元關卡，引爆出口商恐慌性拋匯，今天早盤也延續拋匯態勢，但央行沒有太大動作，新台幣匯率應聲狂飆...

熱門新聞

農退儲金下周起申請！ 30歲農民 將可月領3.7萬退休金

央行直接棄守了？新台幣盤中升逾3角至28.304元

聯電收漲停47.6元、市值5,913億 擠下台塑居台股第八大

公股銀行留不住年輕人 彰銀：起薪加2千、放寬升遷年限

經濟解析／三星搶設備、搶單 搶得過台積電嗎？

友達、群創攻醫療商機 搶全球龍頭寶座

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。