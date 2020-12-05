保險品質獎 保誠人壽蟬聯知名度最高

英國保誠人壽深耕台灣逾20年，品牌形象深植人心，繼榮獲國家品牌玉山獎之最佳人氣品牌後，又再度獲得由《現代保險雜誌》頒發2021保險品質獎之知名度最高優等。

英國保誠人壽除了推出優質且符合客戶需求的保險商品、持續創新帶來符合客戶需求的服務以強化客戶體驗，更積極深耕ESG致力於環境保護、社會公益與公司治理等企業永續，厚植其品牌實力，深受各界肯定。

2021保險品質獎是由《現代保險雜誌》企畫執行，針對全國消費者壽險購買行為暨最佳壽險公司大調查進行評鑑，選出最值得推薦、知名度最高、業務員最優，以及理賠服務最好等獎項。

英國保誠人壽以其優質的品牌形象，已連續兩年獲得「知名度最高」殊榮。

英國保誠人壽隸屬於英國保誠集團，1999年正式投入台灣壽險市場，深耕在地經營，在品牌形象、商品行銷、創新服務、社會公益等各面向均表現突出。

該公司強調以客為本，秉持著「誠心誠意 從聽做起」的精神，透過傾聽了解客戶的需求，從客戶角度出發，提供適切的商品與服務，藉由全方位的保險商品幫助客戶因應人生各階段做好保障規畫，幫助客戶成就想望，從而建立在消費者心中的優質形象以及高知名度。

在客戶服務方面，英國保誠人壽也持續發展數位創新，打造優質的客戶服務體驗，推出便利、快速、友善的數位工具與服務。

近年來更積極推動結合AI人工智能與大數據分析之數位工具，協助國人預防、延緩疾病的發生，如健康大數據智能模組，及英國保誠集團推出的Pulse跳動生活智能健康管理App，透過這些創新的數位體驗，提升消費者對英國保誠人壽的好感度與知名度。

英國保誠人壽除了透過保障與服務彰顯保險的價值，也致力於推動ESG文化持續深耕企業永續，鼓勵員工善用每年12天的志工假參與各類型志工服務，並且邀請保戶一同投入，擴大社會影響力。

除了長期與家扶基金會合作幫助弱勢兒童之外，該公司近期更擴大發揮企業影響力，以前瞻性思維領導倡議兒童保護，呼籲社會大眾一起關心國家未來的主人翁，建構兒童健康快樂的成長環境，率先同業發表兒童健康白皮書，計畫推動系列活動及宣導。

英國保誠人壽以幫助人們成就想望為企業宗旨，矢志成為以行動力，持續創新及成長，成為創造客戶、員工、企業及社會共贏的保險領導品牌。

展望未來，英國保誠人壽將繼續秉持其企業理念與宗旨，持續深耕，為台灣保戶提供更貼近需求的優質商品與服務。