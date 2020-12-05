7天內新手機網路投保旺旺友聯 享優惠保費

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

5G手機市場持續延燒，iPhone 12從10月開賣至今，熱潮話題不斷，就連另一手機領導品牌三星也於11月接續推出新款。現在一支手機動輒萬元起跳，過去電信業者為提升消費者保障推出保固方案，金管會為維護消費者權益及消弭電信業經營保險業務之疑慮，由產險公會研議，自2018年起得銷售個人行動裝置保險。

金管會保險局統計數據顯示，2020年上半年的行動電話保險保費收入超過13億元，比起前年同期增加15%，代表消費者對於手機保險的需求漸升，而各家保險業者也提出不同做法供消費者選擇，如購買手機當下在門市通路投保，或與電商平台合作。

由於不少消費者都選擇在實體通路購買手機，在門市投保是最簡單的方式之一，不過在購機當下就須立刻決定投保與否，不一定符合每位消費者的需求。

有鑑此一限制，旺旺友聯產險運用創新與FinTech思維，提供消費者網路投保的方式，凡是購買7日內的新手機皆可以優惠的保費進行投保，在長達一年的保險期間內，讓消費者享有完整貼心的保障。

旺旺友聯產險表示，目前理賠最多的是發生不可預料之事故，如意外摔落、意外進水等原因。若手機在保險期間內發生因承保事故所導致的毀損，最遲應於15日內將手機送至指定維修中心。

維修中心會先以原機維修為原則，但若無法維修或維修費用高於置換費用時，就會以置換方式理賠，置換需負擔每一次事故自負額1,000元、2,000元或3,000元不等，維修與置換次數合計以三次為限。

另外，若手機遭竊盜、搶奪強盜所致整機滅失，需向警察機關報案，會以置換方式進行理賠，此部分也包含遭竊盜、搶奪強盜致被盜用後24小時內的通信費用，須向警察機關報案並向電信業者辦理暫停通話。

保戶須留意條款中的不保事項，例如：屬於保固或瑕疵擔保責任所提供的修復服務或召回是不賠的。

只要在明年1月3日前投保任一保險商品，旺旺友聯就會從每筆保費中存下十元，捐助給公益團體做愛心。汽車強制險最高折扣360元，另投保行動電話險、汽車險或機車險還能額外再享Apple AirPods Pro、萬元賣場即享券等多重好禮的抽獎機會，續保戶也有專屬好康。

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手機 保險 理賠

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