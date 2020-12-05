台灣2020年度保險公司大獎 合庫人壽獲《財資》肯定

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

合庫人壽再獲榮譽肯定。權威財經雜誌《財資(The Asset)》日前公布，由於穩健經營與長年致力於社會公益的努力，合庫人壽獲頒台灣「2020年度保險公司」大獎，同時也是繼2018年後，第二度獲得此殊榮。

亞洲權威財經雜誌《財資》今年11月初，公布2020年The Asset Triple A Private Capital Awards 2020獲獎名單，合庫人壽於眾保險業者當中脫穎而出，獲選為台灣2020年度保險公司（Insurance Company of the Year – Life Insurance）。

合庫人壽身為最年輕人壽保險公司、也是目前唯一中法合資的人壽保險公司，於2019年度銀行保險投資型保單市占排名第四；房貸壽險排名第二，成立僅十年即二度獲得《財資》的肯定。

合庫人壽表示，2020對各行各業都是嚴厲的挑戰，對於保險公司來說更是不易，除了肺炎疫情的影響外，保險公司還需同時面對接軌IFRS 17及主管機關實施之監理政策 : 如提高死亡保障門檻、投資標的等級規範等不同的課題，在2020年底再度獲得年度保險公司獎項，對於十周年的合庫人壽來說意義非凡。

雖然合庫人壽成立時間不久，但十年來致力於銀行保險業務，秉持著穩健經營的理念，加強公司治理、內稽內控，並持續守護家庭照顧者，落實企業社會責任，近年來也致力於網路服務品質的提昇，於提供完整的線上保單查詢及各項保戶服務外，亦積極透過社群媒體與年輕世代加強溝通。

尤其今年合庫人壽的Instagram追踪人數更是達到壽險業之冠，展現合庫人壽與年輕族群溝通的企圖心，並致力從銀行通路保險專家與時併進成為最佳數位保險平台，因此十年來不斷獲得產官學各界肯定，並連續20度獲得金管會之提高國人保險保障之績優保險公司表揚。

雖然今年疫情持續延燒、全球政經面臨嚴峻挑戰，面對接軌IFRS17的挑戰以及主管機關對壽險業的監理及期許，合庫人壽仍將持續為消費者建立財務安全以及健康保障的防護網，積極規劃樂活安養理念之商品，也期許與客戶、員工及家庭照顧者一起渡過這個世紀難關，守護更多家庭、共創下一個更精彩的十年。

保險 合庫 壽險業

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