會計師觀點：跨海查核人力部署 挑戰大

針對外國企業來台上市櫃公司（KY）投資風險，金管會擬強化會計師審計及抽查作業，會計師指出，隨監管強度提高，未來業界面臨壓力主要來自跨海查核、人力部署二大因素，必須時刻與時間賽跑。

資誠審計服務營運長梁華玲表示，目前對多數上市櫃公司審計工作而言，前三季審計多以核閱為主，會計師透過詢問及比較分析，瞭解公司財報趨勢變動情形，最後才是一年一度的查核簽證。

因應主管機關政策，明年起KY公司第2季財報必須經會計師查核簽證，梁華玲指出，查核簽證對於目標公司的銀行函證、交易存在性、交易內控有效性都會有更高強度查核。

梁華玲說，受限於時效性跟地域性因素，主管機關難以對海外的KY公司進行即時性實地審查，因此會計師作為財報把關角色，可說是責無旁貸，雖然工作量會有影響，也會面臨疫情遠端查核挑戰，但這也是因應全世界監管趨勢，必須強化KY公司財務透明度。

安永審計服務營運長涂嘉玲則表示，主管機關計劃提升KY公司監管強度，會計師事務所首要面臨的挑戰，將會是在於未來如何分配人力。

涂嘉玲指出，由於KY公司營運在海外，往來取得銀行函證需要一定時間成本，每半年的財報查核，都要提早部署，會計師事務所勢必要調整人力配比，才能因應跨海查核壓力。