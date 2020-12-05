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外匯存底大增 創四高
中央銀行昨（4）日公布11月外匯存底，寫下四個歷史新高。
央行為阻升新台幣大量買進美元，使外匯存底餘額暴增，11月外匯存底增至5,133.97億美元，續創歷史新高，單月暴增121.56億美元，同步寫下歷史最大增幅紀錄。
台股11月大漲1,176點，外資買超台股1,189億元，促使11月外資持有新台幣資產市值飆上5,507億美元，約當外匯存底107%，金額與比重均創歷史新高。
央行外匯局長顏輝煌指出，「台股漲跌與外資持有新台幣資產市值息息相關，台股上漲，外資持有新台幣資產就會增加。」
顏輝煌表示，外匯存底增加主因有三，包括外匯存底投資運用收益、歐元等貨幣對美元升值，以及外資大量匯入導致外匯市場過度波動，央行進場調節。
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