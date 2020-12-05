NDF避險成本飆高 三壽險增提外匯準備金因應

新台幣對美元升不停，外匯避險工具NDF的成本又大增，南山人壽、新光人壽、台灣人壽都展開第二波增提外匯價格變動準備金計畫，南山董事會通過增提30億元，新光、台壽也規劃增提40億、15億元，尚須董事會同意。

南山人壽董事長陳棠昨（4）日表示，公司董事會最近通過增提30億元外匯價格變動準備金，為今年6月以來第二次增提，他說，南山的投資部門做得很好，連假設新台幣升值到28元該怎麼因應都考慮到了。南山人壽資產規模將近5兆元，這麼大的部位，當然要考慮到，「我們很穩健」。

新光人壽、台灣人壽也規劃，本（12）月增提外匯準備金，為今年第二次增提，考量對損益的影響，提列金額與第一次差不多，新壽約40億元、台壽約15億元。

不願具名的壽險公司高層昨晚分析，新台幣升值預期強烈，NDF外匯避險工具昨日避險成本飆升到6到7％，以新台幣昨收28.521元兌1美元、NDF避險成本6.03%估算，等於花昂貴成本，把新台幣升值到26.9元的風險都避掉了。

問題是新台幣不一定會升值到26.9元，因而透過外匯價格變動準備金來調節，為兼顧降低避險成本、公司損益、新台幣升值風險下的較好選擇。

國內壽險業目前外匯價格變動準備金餘額最高的是國泰人壽，餘額超過107億元，國壽執行副總林昭廷昨日表示，國壽資產體質良好，目前外匯準備金餘額比11月底的107億元還多，因而尚無增提外匯準備金的計畫。

富邦人壽高層昨日也說，富壽的外匯準備金餘額超過90億元，就算新台幣升到28元也還夠用，因而本月並無增提外匯準備金的計畫。

壽險公司高階主管昨日表示，外匯避險工具Swap的避險成本今年比去年大幅降低，目前僅約0.2至0.3%，部分大型壽險公司無法透過Swap避險，只能無奈透過NDF，原因出在央行規定，如果先前匯出投資的錢沒有做Swap，日後發現Swap變便宜了想要避險，除非把錢先匯回國內再重新匯出，否則央行不允許。