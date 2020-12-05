金管會五招 加強監理KY股

金管會主委黃天牧將在下周一（7日）出席立法院財委會，就外國企業來台上市櫃公司（KY）機制提出強化措施，包括公司治理、專家監督、監理機關三大強化監理措施，以及投資人保護與提升台股競爭力等五大面向。

其中，特別針對會計師提出兩項強化方案。第一，要求強化審計程序，KY公司財務報告原本會計師一年一次查核簽證，明年起改為半年一次。第二，金管會檢查會計師事務所時，將提高對KY公司查核個案抽查比例，以及加強抽核觀念查核事項、函證執行及銷貨收入等風險較高項目。

金管會強化方案，估計將至少影響110家KY公司，包含77家上市、33家上櫃。

KY公司因陸續爆發生技股康友-KY高層跑路，公司涉及財報不實，更牽連會計師遭到停業，重創KY公司形象，也讓金管會端出強化監理措施。

強化監理三大措施中，包含第一、強化公司治理職能。其中包含加強審計委員會職能，也就是請獨立董事確實督導公司內部控制、資金貸與及背書保證之執行；以及強化資訊公開，鼓勵公司增加法說會召開頻率，並由董事長或獨立董事出席。

第二，強化專家監督職能。此處專家針對承銷商及會計師。承銷商部分提出兩點：每年實地親訪公司及訪談董事與獨董等，以及對公司重大訊息及相關財務資料協助審閱及提供諮詢，並協助公司每年在台辦理法說會。

會計師也會加強監理強度，包含明年開始，KY公司第2季財務報告調整為應經會計師查核簽證，也就是原本年度才需查核簽證，未來改為半年一次。

第三， 監理機關提高市場監理強度。證交所、櫃買中心將擴大企業信用外部資訊蒐集管道，也會加強與會計師及承銷商溝通平台，及金管會檢查會計師事務所時，除提高對KY公司查核個案之抽查比例，並加強抽核關鍵查核事項、函證執行及銷貨收入等風險較高項目。

另外，也將就投資人保護要求投資人簽署風險預告書，以及於公開資訊觀測站建置外國企業第一上市櫃專區；假設KY公司發生不法情事，投保中心可協助投資人進行團體訴訟與後續求償，承銷商及會計師若涉有疏失，得進行責任追訴。