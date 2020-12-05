台幣盤中閃見28.2元 央行調節 收28.521元

在熱錢湧入與出口商拋匯雙重壓力下，台北匯市昨（4）日爆量強升，新台幣匯率盤中一度強升4.18角、最高升抵28.25元，創1997年7月以來、近23年半新高；收盤前央行進場調節，終場升值1.47角，收28.521元，創1997年10月以來、逾23年新高，總成交量21.07億美元，為近半年最大。

新台幣匯率重返23年新高，央行外匯局長顏輝煌表示，除了國內廠商的供需之外，今年新台幣升值，主要反映台灣出口以及經濟基本面良好表現，匯市供給大於需求，國際美元走弱，也加重新台幣升值壓力，國內外因素都有。

在央行放手下，新台幣匯率前日盤中闖破「彭淮南防線」28.5元、最高升抵28.401元，令市場大為驚慌，昨日外資匯入約3億至5億美元，新台幣最高升抵28.25元；若美元疲態、亞幣升勢不變，新台幣匯率恐怕很快就要面臨28元整數關卡保衛戰。

顏輝煌指出，今年以來美元指數下跌5.89%，使主要亞洲貨幣大漲，對於美元是否維持疲態，顏輝煌強調，匯率預測很不容易，以歐元為例，目前匯價1.21美元兌1歐元，到明年第4季，英國三大銀行裡有兩家預測歐元會跌到1.14、1.15美元，美系銀行預測1.18美元，也有其他機構預測1.25美元，看法非常分歧。

至於新台幣近幾天「暴衝」，是否是受到主要亞幣都在升值、新台幣跟進國際盤走勢？顏輝煌說：「央行採取有彈性的管理浮動匯率制度，匯率原則上由匯市供需決定，沒有什麼防線。」

匯銀主管表示，央行沒說謊，匯率確實沒有防線，28.5元破了之後勢如破竹，連續攻破28.4與28.3，直奔28.2元而去，最快下周就能挑戰28元整數大關。