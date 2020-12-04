台指期夜盤震盪 盤中高點來到14,188點

資金熱潮猛攻之下，新台幣今（4）日上午升抵28.3元新價位，這是1997年亞洲金融風暴，新台幣貶值之後，一個新趨勢的確立，只是中央銀行的期末考還沒結束，怎麼就放手了？匯銀主管分析，國內資金呈現泛濫，讓央行不得不縮手，監察院的那一封信，則剛好給了央行台階下。

2020-12-04 20:18