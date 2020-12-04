台指期夜盤震盪 盤中高點來到14,188點
台指期夜盤開盤後震盪向上，高點一度來到14,188點，隨後轉向走跌，22時小漲17點或0.1%，嘗試守穩平盤上。
法人指出，外資現貨買超146億，期貨淨多單略減至9,762口。自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為二萬五千餘口，買權OI在各履約價呈現凌亂布局。周選方面，賣權 OI 增量呈現積極布局，目前選擇權多方往上表態。
綜合以上，外資現貨轉作大買超，自營商選擇權中性不變，月、週選中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面台股目前在萬四由壓力轉作支撐下，短線的拉回皆可偏多操作，台股仍屬創高續揚格局。
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