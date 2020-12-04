台新金聖誕點燈 吳東亮：大家度過了辛苦的一年

台新金今在北市仁愛圓環旁的總部大樓，舉行一年一度的聖誕點燈活動，台新金控董事長吳東亮在致詞時表示，今年全球各地及大環境都受到疫情影響與衝擊，台灣也同樣受到影響，大家都度過了比較辛苦的一年，希望在這歲末節慶的時候，能透過聖誕喜慶的氛圍，帶給大家更多的溫暖。

吳東亮今與現場員工與近百位民眾，手拿絢麗氣球一起倒數，共同點亮高達15米並以全LED燈打造而成的聖誕樹，聖誕樹上的數萬顆LED燈也隨著優美音樂變化展演3D特效動畫；他也親自參觀台新金控大樓前的幸福拱門、光廊城堡等大型聖誕布置。

吳東亮在主持點燈儀式時致詞表示，台新金每年都設計製作不同主題的聖誕布置，為台北市及市民增添聖誕氣氛，今年全球各地及大環境都受到疫情影響與衝擊，台灣也同樣受到影響，大家都度過了比較辛苦的一年，希望在這歲末節慶的時候能透過聖誕喜慶的氛圍，帶給大家更多的溫暖及更多愛的感受。

吳東亮在致詞時也指出，今年台新金以「i(愛)在台新」為主題，i除了表達「愛」之外，也代表台新的核心價值中的「Innovation(創新)」，台新積極推動數位創新的精神，不論是在數位金融商品的領域之外，或是在今年的聖誕樹佈置上都充分展露無遺，今年最大的創新就是改變以往的傳統聖誕樹，設計出全台最大、依附在大樓牆面上的LED燈立體聖誕樹，樹上可以呈現出多款令人驚艷的3D特效動畫