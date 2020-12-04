快訊

天氣轉涼這5件事千萬別做 醫曝恐怖風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

KY公司持續暴雷 金管會將出重手提監理強化措施

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導

金管會主委黃天牧將在下周一（7）日出席立法院財委會，將就外國企業來台上市櫃公司（KY）監理機制提出五大面相強化，包括從「公司治理」、「專家監督」及「監理機關」，以及「投資人保護」與「提升台股競爭力」。

其中，特別針對會計師提出兩項強化方案，包含要求強化審計程序，KY公司的財務報告，原本會計師一年一次查核簽證，明年起改為半年一次。

以及針對會計師事務所檢查時候，將會提高對KY公司查核個案抽查比例，以及加強抽核觀念查核事項、函證執行以及銷貨收入等風險較高項目。

金管會強化方案，除了影響將涉及110家KY公司，包含77家上市、33家上櫃，也將影響到會計師事務所未來

五大面相包含第一，強化公司治理職能；第二，強化專家監督職能，其中包含兩個對象，分別從承銷商以及從會計師出發；第三，監理機關提高市場監理強度，包含加強聯繫溝通機制、提升掌握資訊能力、強化會計師事務所檢查；第四，加強投資人保護；第五，提升台股競爭力。

第一， 強化公司治理職能：

１、 加強審計委員會職能： 請獨立董事確實督導公司內部控制、資金貸與及背書保證之執行。

２、 強化資訊公開： 鼓勵公司增加法人說明會召開頻率，並由董事長或獨立董事親自出席。

第二，強化專家監督職能：

１、 承銷商於公司上市(櫃)年度及其後二年度內應：

(1) 每年實地親訪公司、訪談董事及獨立董事、列席董事會或調閱董事會議事錄，以瞭解公司財務業務狀況、營運變化情形及董事會是否有效運作。

(2) 對公司重大訊息及相關財務資料協助審閱及提供諮詢，並協助公司每年在臺辦理法人說明會，以提升資訊公開之品質。

２、 會計師

(1) KY公司第2季財務報告自2021年起調整為應經會計師查核簽證。

(2) 發布銀行函證查核實務指引供會計計師遵循，並要求簽證會計師就財務報告關鍵查核項目，強化審計程序。

(三） 監理機關提高市場監理強度：

１、 加強聯繫溝通機制：透過證交所、櫃買中心與會計師及承銷商溝通平台，借重專家職能提升監理即時性。

２、 提升掌握資訊能力：證交所及櫃買中心將擴大企業信用外部資訊蒐集管道，以即時掌握影響公司財務業務之完整訊息。

３、 強化會計師事務所檢查：本會進行會計師事務所檢查時，除提高對KY公司查核個案之抽查比例，並加強抽核關鍵查核事項、函證執行及銷貨收入等風險較高項目。

四、 投資人保護：

為加強投資人風險意識，要求投資人簽署風險預告書及於公開資訊觀測站建置「外國企業第一上市櫃專區」；另倘KY公司發生不法情事，投保中心可協助投資人進行團體訴訟與後續求償，承銷商及會計師若承銷商及會計師若涉有疏失，得就該等專家進行責任追訴。

五、 提升台股競爭力

今年以來各國股市受到新冠肺炎疫情普遍震盪，金管會透過採行各項提升台股競爭力措施，故市場整體表現穩健。截至11月底台股加權股價指數上漲14.38%，集中市場平均日成交值則較去年同期增加62.14%，價量表現均優於日本、香港、上海及新加坡等亞洲其他主要市場。

台股 櫃買中心

延伸閱讀

財股一週／勞動基金估將大賺2300億元 台股「萬四如意」

11月營收助陣 台股多頭氣旺留意籌碼面訊號

台股首檔電動車概念股 元大電動車N 12月8日上市

台股收漲155.35點創收盤新高 三大法人買超127.39億

相關新聞

台新金聖誕點燈 吳東亮：大家度過了辛苦的一年

台新金今在北市仁愛圓環旁的總部大樓，舉行一年一度的聖誕點燈活動，台新金控董事長吳東亮在致詞時表示，今年全球各地及大環境都...

新台幣升抵28.3元 期末考還沒過央行為何要鬆手？

資金熱潮猛攻之下，新台幣今（4）日上午升抵28.3元新價位，這是1997年亞洲金融風暴，新台幣貶值之後，一個新趨勢的確立，只是中央銀行的期末考還沒結束，怎麼就放手了？匯銀主管分析，國內資金呈現泛濫，讓央行不得不縮手，監察院的那一封信，則剛好給了央行台階下。

公股銀行留不住年輕人 彰銀：起薪加2千、放寬升遷年限

立委林楚茵2日在立法院財委會質詢時說，公股銀行員工年齡除了比民營銀行來的高外，未滿30歲及任職不到一年的年輕人也有離職率...

新台幣盤中爆量升4.18角 收28.521元創23年新高

台北匯市今（4）日再度上演大驚奇，前一日收在28.66元的新台幣匯率，今天一早就衝回28.3元，午後更是進一步漲至28....

新台幣午盤大升3.61角 暫收28.307元

新台幣今（4）日午盤大升3.61角，暫收28.307元兌1美元，成交金額為9.09億美元。

新台幣觸續創近23年半新高 廠商緊張：央行真的不守了嗎

央行昨天棄守盤中防線28.5元關卡，引爆出口商恐慌性拋匯，今天早盤也延續拋匯態勢，但央行沒有太大動作，新台幣匯率應聲狂飆...

央行直接棄守了？新台幣盤中升逾3角至28.304元

新台幣今（4）日早盤以28.43元兌1美元，大漲2.38角開出。

美元弱勢+外資回流 國內短期利率再創新低

台灣央行昨（3）日標售364天期NCD，得標利率0.164%，再創新低紀錄，與上月標售的0.208%相較，下跌逾4bps...

台幣無防線 盤中衝破28.4

股匯雙漲，台股昨天衝勁十足，盤中首度突破「萬四」大關；匯市收盤前也上演大驚奇，中央銀行突然放手，讓新台幣匯率失守「彭淮南...

新創風險相對高 創新板不開放信用交易

新創公司風險相對高，創新板股票多項制度跟現行規定不同，包括下市條件較嚴，增訂交易面指標，初期暫時不能做當沖及信用交易。創...

金管會推兩新板 催生獨角獸

催生獨角獸，開創資本市場藍天，金管會昨（3）日宣布，明年第3季推出「創新板」及「戰略新板」，掛牌免獲利條件，創新板則依市...

匯率新世代來臨 彭淮南防線不再是天花板

台北匯市昨（3）日戲劇化演出，盤中最高升抵28.401元，看在資深匯銀主管眼中，這不僅代表鎮守28.5元許久的中央銀行放...

熱門新聞

農退儲金下周起申請！ 30歲農民 將可月領3.7萬退休金

央行直接棄守了？新台幣盤中升逾3角至28.304元

面板驅動IC封測 供不應求

iPhone 12熱賣 鴻海11月營收創新高

聯電收漲停47.6元、市值5,913億 擠下台塑居台股第八大

保時捷電動跑車 引爆新戰局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。