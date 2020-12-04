KY公司持續暴雷 金管會將出重手提監理強化措施

金管會主委黃天牧將在下周一（7）日出席立法院財委會，將就外國企業來台上市櫃公司（KY）監理機制提出五大面相強化，包括從「公司治理」、「專家監督」及「監理機關」，以及「投資人保護」與「提升台股競爭力」。

其中，特別針對會計師提出兩項強化方案，包含要求強化審計程序，KY公司的財務報告，原本會計師一年一次查核簽證，明年起改為半年一次。

以及針對會計師事務所檢查時候，將會提高對KY公司查核個案抽查比例，以及加強抽核觀念查核事項、函證執行以及銷貨收入等風險較高項目。

金管會強化方案，除了影響將涉及110家KY公司，包含77家上市、33家上櫃，也將影響到會計師事務所未來

五大面相包含第一，強化公司治理職能；第二，強化專家監督職能，其中包含兩個對象，分別從承銷商以及從會計師出發；第三，監理機關提高市場監理強度，包含加強聯繫溝通機制、提升掌握資訊能力、強化會計師事務所檢查；第四，加強投資人保護；第五，提升台股競爭力。

第一， 強化公司治理職能：

１、 加強審計委員會職能： 請獨立董事確實督導公司內部控制、資金貸與及背書保證之執行。

２、 強化資訊公開： 鼓勵公司增加法人說明會召開頻率，並由董事長或獨立董事親自出席。

第二，強化專家監督職能：

１、 承銷商於公司上市(櫃)年度及其後二年度內應：

(1) 每年實地親訪公司、訪談董事及獨立董事、列席董事會或調閱董事會議事錄，以瞭解公司財務業務狀況、營運變化情形及董事會是否有效運作。

(2) 對公司重大訊息及相關財務資料協助審閱及提供諮詢，並協助公司每年在臺辦理法人說明會，以提升資訊公開之品質。

２、 會計師

(1) KY公司第2季財務報告自2021年起調整為應經會計師查核簽證。

(2) 發布銀行函證查核實務指引供會計計師遵循，並要求簽證會計師就財務報告關鍵查核項目，強化審計程序。

(三） 監理機關提高市場監理強度：

１、 加強聯繫溝通機制：透過證交所、櫃買中心與會計師及承銷商溝通平台，借重專家職能提升監理即時性。

２、 提升掌握資訊能力：證交所及櫃買中心將擴大企業信用外部資訊蒐集管道，以即時掌握影響公司財務業務之完整訊息。

３、 強化會計師事務所檢查：本會進行會計師事務所檢查時，除提高對KY公司查核個案之抽查比例，並加強抽核關鍵查核事項、函證執行及銷貨收入等風險較高項目。

四、 投資人保護：

為加強投資人風險意識，要求投資人簽署風險預告書及於公開資訊觀測站建置「外國企業第一上市櫃專區」；另倘KY公司發生不法情事，投保中心可協助投資人進行團體訴訟與後續求償，承銷商及會計師若承銷商及會計師若涉有疏失，得就該等專家進行責任追訴。

五、 提升台股競爭力

今年以來各國股市受到新冠肺炎疫情普遍震盪，金管會透過採行各項提升台股競爭力措施，故市場整體表現穩健。截至11月底台股加權股價指數上漲14.38%，集中市場平均日成交值則較去年同期增加62.14%，價量表現均優於日本、香港、上海及新加坡等亞洲其他主要市場。