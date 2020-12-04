數位發展部衝本會期送立法院 預計有五大面向

金融科技協會11月底舉行2020台灣數位經濟大會，會中民進黨立委劉世芳指出，關於數位發展部相關組織條例已經出來，希望行政院盡速送到立法院審查，12月能送到立法院趕快通過，以可以符合蔡英文總統提到的六大核心戰略產業中許多都與數位有關，而數位發展部組織條例預計有五大面向，包括資訊、資安、電信、網路以及傳播。

六大核心戰略產業包括物聯網和人工智慧、資安系統及產業鏈、生物及醫療科技產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業、民生及戰備產業。

劉世芳指出，台灣行政與立法兩隻腳，必須要靠數位轉型，但另外還必須注重資安，因資安從銀行轉帳到許多地方，對台灣國力影響無遠弗屆，希望未來數位發展部12月送到立法院可以盡快通過。另外，未來不管是監理沙盒或是新創人才，都希望可以重新培育，這也是政府必須要努力的。

數位發展部一直是新創人士力推創立，希望能帶領台灣新創環境起飛，跳脫新創產業因為涉及金流而受限銀行法等相關法規，許多新創規則必須符合台灣金融機構遊戲規則而難創新。

而蔡英文也相當支持數位發展部，據了解，新創人士建議，現階段金管會負責的金融監理沙盒，希望未來在數位發展部成立之後，可以交由數位發展部統轄管理。

出席2020台灣數位經濟大會的經濟部常務次長林全能致詞也指出，2017年，行政院就有數位國家新創方案，金管會、國發會、經濟部通力合作，未來將依照總統蔡英文方向，要成為數位發展部，做好更多統合以及落實。林全能說，經濟部扮演的重要角色為場域建構，另外，中小企業因應數位轉型、數位經濟發展能力建構，明年也會計劃為中小企業提升數位能力，他說，這些都是重要的發展趨勢，希望可以抓住核心能量，以創造更多數位發展機會。

一同出席2020台灣數位經濟大會立委高嘉瑜則表示，數位發展部建議必須跳脫傳統，許多新創產業其實為經濟產業，但沒有適用的主管機關，新創不斷更新，法令與思維卻沒有跟上，數位發展部其實擔負相當大的期待以及重責。