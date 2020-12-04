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台銀人壽砸7.8億 接手興富發大直商辦總部10戶店面

經濟日報 / 記者陳美玲/台北即時報導

興富發大直「台北時代廣場」店面賣了，台銀人壽砸7.8億接手10戶店面、車位；據台銀人壽公告，該案總交易金額達7.83億元，包括10戶店面和車位，主要做為不動產投資使用。

據悉，台銀人壽以平均每坪約120萬元買進該案A棟4戶、C棟六戶店面，總計一樓加上二樓共10戶店面、再加上車位（每個約119萬元左右）。

在該交易案確立後，興富發12月營運可期，全案將在今年底前過戶入帳完成。

興富發明、後年業績將明顯跳升，2021年、2022年當年度完工量各達338.07億元、347.1億元，2023年業績更是大噴發，當年度完工量高達650.69億元，並在2024年攀上營運高峰、達920.3億元，總計明年起的未來四年完工金額估達2,256.16億元，公司營運可期。

興富發 台銀

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