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世邦魏理仕：47%企業看好未來半年經濟持穩

經濟日報 / 記者陳美玲／台北即時報導

據 CBRE 世邦魏理仕最新發佈《2021年未來辦公室趨勢即時調查》顯示，有將近五成（48%）的亞太區受訪者認為亞太區市場未來半年的商業環境將轉好，而台灣受訪者反應則相對保守，僅二成七認為景氣將持續改善。考量台灣第三季經濟成長率達到3.3％，加上民間投資持續成長、民間消費亦現回升等正面跡象，有近半（47%）的受訪者看好未來半年經濟情勢將保持平穩。

全球首度針對新冠疫情發表的辦公室趨勢調查— CBRE《2021年未來辦公室趨勢即時調查》，針對位於亞太區市場包括中國大陸、台灣、香港、新加坡、日本、南韓、印度、澳洲、紐西蘭等進行訪察，在2020年9月23日至10月9日之間，訪察商辦承租企業對於市場復甦的看法與期待，業種涵蓋了銀行金融、不動產、科技、工業與製造、生命科學、靈活辦公室營運商、專業服務業等，總樣本數計106份。

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示，若從辦公室使用率來分析，疫情爆發以來，台灣各城市幾乎鮮少有採取全面封城，台灣境內商業活動亦維持高程度開放，也因此台灣辦公室使用率仍能維持76%（中位數）的高水平，高使用率也意味著經商活動未受到大幅度阻斷，相較其他區域的數據如北亞的42%、東南亞的40％以及印度的14%，皆來得樂觀許多。

若進一步比對台灣的就業環境，據主計處最新統計數據，疫情下無薪假人數已從6月高峰期的逾3萬人回落至11月的11,696人，就業人數亦從6月起出現好轉，累積至10月就業人數已增加了4.8萬人，顯示台灣企業的聘僱意願逐漸回升，也為辦公室租賃市場帶來正面的訊號。」

世邦魏理仕觀察亞太區的企業動態，台灣以外的市場，疫情下許多員工進出辦公室受阻，甚或影響企業營運以及員工生計，為維持適當程度的經濟活動，在尚未全面重啟經濟之時，許多企業採行了遠距上班或居家上班的模式。然而據此次調查，過半數的受訪企業表示待疫情緩解之後，將鼓勵員工返回辦公室工作，且大多數企業預計在未來推出「混合型工作模式」，讓員工在時間及地點的選擇上更有彈性。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，「以台灣為例，為避免疫情擴散，目前部分外商在台灣採取低彈性的居家辦公模式，或採以彈性工時讓員工得以避開上下班通勤巔峰以降低群聚感染風險。對於未來是否採全面遠距辦公模式，多數受訪企業認為必要性不高，僅有6%的企業可能考慮實施。儘管許多企業已在軟硬體上作了不少投資，有利於推動遠距辦公，但資安風險及勞動規則（如員工出勤紀錄）仍是企業管理層考量是否實施長期遠距辦公的主要因素。」

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