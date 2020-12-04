公股銀行留不住年輕人 彰銀：起薪加2千、放寬升遷年限

立委林楚茵2日在立法院財委會質詢時說，公股銀行員工年齡除了比民營銀行來的高外，未滿30歲及任職不到一年的年輕人也有離職率偏高的情況，影響公股銀行競爭力，對此公股銀行之一的彰化銀行也為降低年輕職員的離職率提出解決辦法。

今（4）日彰化銀行（2801）舉行109年第3季法說會時，針對年輕員工流動率高提出四個面向因應，像是提高基層行員的起薪，銀行目前規劃為基層員工加薪2,000元，以提高職員留任，而自108年9月已開辦的員工持股信託也是因應方式之一，彰銀解釋持股信託一方面是增加員工收入，同時增進員工的向心力；另外銀行也在今年提高員工的生育補助，如第一胎先補助3萬，第二胎則是6萬，而第三胎就會有10萬的補助金。

而讓林楚茵質疑公股銀行主管年紀偏長，是使年輕人感覺升遷不易而另尋他處的原因之一，對此彰銀則表示，未來會改變基層員工的升遷速度，如放寬升遷的年限及升等考績的條件，讓基層員工在升遷方面更為順暢，提高留任率。