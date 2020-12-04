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南帝11月營收較去年暴增85.5% 連二月創歷史新高

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

丁腈乳膠（NBR）大廠南帝（2108）受惠新冠肺炎疫情帶動醫療手套需求大爆發，今天公布11月營收18.82億元，較去年同期暴增85.5%，也比10月再成長三成，連續第二個月改寫單月營收歷史新高紀錄。

累積南帝今年前11月營收121.32億元，也「由負翻正」，年增率6.3%。

南帝生產的NBR乳膠，是醫療用拋棄式乳膠手套的主要原料，今年因為新冠肺炎疫情關係，造成醫療手套大缺貨，NBR乳膠跟著供貨吃緊，價格直線攀升。

南帝因為與客戶是採取合約價，報價會落後反應，下半年隨著合約陸續到期重新議價，營運才開始大爆發，南帝第3季稅後純益8.15億元，比去年同期足足成長200%，也比第2季獲利大幅增加94%。創下單季獲利歷史新高，換算單季每股純益高達1.66元。

由於南帝下半年報價是逐步墊高，從南帝10月、11月營收連續暴衝來看，法人看好南帝第4季獲利將會很有看頭。

不過由於股價已提前反應利多，目前投資人擔心新冠疫苗開發陸續傳出好消息，未來疫情如果逐漸獲得控制，醫療手套的需求也可能跟著從高點滑落，成為南帝股價後勢的隱憂。南帝今天股價上漲0.6元，收在60.7元，對照今天台股大漲155點，表現不算太激情。

營收 疫情 肺炎

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