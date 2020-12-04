聽新聞
test
0:00 / 0:00
美元弱勢+外資回流 國內短期利率再創新低
台灣央行昨（3）日標售364天期NCD，得標利率0.164%，再創新低紀錄，與上月標售的0.208%相較，下跌逾4bps，國內大型法人機構認為，主要是反映目前銀行體系流動性極度充沛的情勢，需積極尋覓投資標的去化資金，是導致NCD利率走低的主因。
影響所及，預期未來商業本票利率也將隨之呈現緩跌格局，有利於企業降低短期資金成本，相反的，銀行業的放款存款利差則可能進一步收斂。
展望後市，鑑於本月中旬美歐央行將先後召開政策會議，基於疫情衝擊尚未消除，預期將維持現行的超寬鬆貨幣政策模式，並且可能調整購債的操作模式，藉此壓低長天期殖利率的波動幅度，以協助景氣復甦。
受此預期心理影響，美元指數延續盤跌走勢，意味著資金不斷流向非美市場，在此國際環境下，預料台灣也將受惠於資金流入效應，短期利率仍有緩步下降的空間，反映流動性充沛的局勢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言