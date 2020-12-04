快訊

台股開盤漲33點 越過萬四關卡

領導台灣全民抗疫 蔡英文總統入榜「彭博50人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美元弱勢+外資回流 國內短期利率再創新低

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

台灣央行昨（3）日標售364天期NCD，得標利率0.164%，再創新低紀錄，與上月標售的0.208%相較，下跌逾4bps，國內大型法人機構認為，主要是反映目前銀行體系流動性極度充沛的情勢，需積極尋覓投資標的去化資金，是導致NCD利率走低的主因。

影響所及，預期未來商業本票利率也將隨之呈現緩跌格局，有利於企業降低短期資金成本，相反的，銀行業的放款存款利差則可能進一步收斂。

展望後市，鑑於本月中旬美歐央行將先後召開政策會議，基於疫情衝擊尚未消除，預期將維持現行的超寬鬆貨幣政策模式，並且可能調整購債的操作模式，藉此壓低長天期殖利率的波動幅度，以協助景氣復甦。

受此預期心理影響，美元指數延續盤跌走勢，意味著資金不斷流向非美市場，在此國際環境下，預料台灣也將受惠於資金流入效應，短期利率仍有緩步下降的空間，反映流動性充沛的局勢。

央行 疫情

延伸閱讀

原相、義隆 選逾四個月

全民權證／明泰 聚焦長天期

國巨、華新科 挑長天期

中鋼利多 押寶長天期

相關新聞

台幣無防線 盤中衝破28.4

股匯雙漲，台股昨天衝勁十足，盤中首度突破「萬四」大關；匯市收盤前也上演大驚奇，中央銀行突然放手，讓新台幣匯率失守「彭淮南...

金管會推兩新板 催生獨角獸

催生獨角獸，開創資本市場藍天，金管會昨（3）日宣布，明年第3季推出「創新板」及「戰略新板」，掛牌免獲利條件，創新板則依市...

銀行攜電商、社群 攻線上貸款

藉由社群、電商平台線上貸款服務，逐漸在台灣興起。星展銀(台灣)銀行昨（3）日宣布，攜手台灣電商PChome網路家庭，針對...

美元弱勢+外資回流 國內短期利率再創新低

台灣央行昨（3）日標售364天期NCD，得標利率0.164%，再創新低紀錄，與上月標售的0.208%相較，下跌逾4bps...

新創風險相對高 創新板不開放信用交易

新創公司風險相對高，創新板股票多項制度跟現行規定不同，包括下市條件較嚴，增訂交易面指標，初期暫時不能做當沖及信用交易。創...

匯率新世代來臨 彭淮南防線不再是天花板

台北匯市昨（3）日戲劇化演出，盤中最高升抵28.401元，看在資深匯銀主管眼中，這不僅代表鎮守28.5元許久的中央銀行放...

國銀踩雷 建築貸款逾放大增

金管會昨（3）日公布最新不動產放款逾放比率，10月底建築貸款逾放暴增，創近七年來新高，逾放比率躍升至0.23%。金管會表...

5年債標售利率 跌至新低

國內金融市場游資浮濫，5年期公債與中央銀行364天期定存單標售利率雙雙跌至歷史新低水準。央行昨（3）日標售5年期公債，金...

電商攜手金融業拓版圖 建構多贏生態圈

電商攜手金融業推線上金融服務風潮逐步成形，樂天市場11月底宣布攜手新安東京海上產險，在樂天市場電商平台推出樂天保險館，雙...

保險投資公建 派任董監鬆綁

行政院昨（3）日拍板「保險法部分條文修正草案」，重點包括放寬保險業投資公共及社福事業，派任董監事不得逾三分之一席次的限制...

南山微型保險 護持台東弱勢

南山人壽積極推動微型保險，落實普惠金融與公平待客精神，為讓更多弱勢族群享有基本保險保障，今年繼與基隆市政府、屏東縣政府及...

中信銀貴賓之夜 聚焦ESG

國際媒體評選「全球20大必看雙年展」就在臺灣。2020台北雙年展以「你我不住在同一星球上」（You and I Don ...

熱門新聞

台積電認證 點名15家優良供應商

川普使出殺手鐧 謝金河：繼續影響全球經濟

行政院拍板打房新措施 鄭文燦：我建議查紅單

新台幣盤中直衝28.4元 闖破彭淮南防線、創23年來新高

龍巖啟動接班 李世聰女兒接任董事長

新台幣升值「壓力山大」 匯銀：匯率將進入新世代

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。