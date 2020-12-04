美元弱勢+外資回流 國內短期利率再創新低

台灣央行昨（3）日標售364天期NCD，得標利率0.164%，再創新低紀錄，與上月標售的0.208%相較，下跌逾4bps，國內大型法人機構認為，主要是反映目前銀行體系流動性極度充沛的情勢，需積極尋覓投資標的去化資金，是導致NCD利率走低的主因。

影響所及，預期未來商業本票利率也將隨之呈現緩跌格局，有利於企業降低短期資金成本，相反的，銀行業的放款存款利差則可能進一步收斂。

展望後市，鑑於本月中旬美歐央行將先後召開政策會議，基於疫情衝擊尚未消除，預期將維持現行的超寬鬆貨幣政策模式，並且可能調整購債的操作模式，藉此壓低長天期殖利率的波動幅度，以協助景氣復甦。

受此預期心理影響，美元指數延續盤跌走勢，意味著資金不斷流向非美市場，在此國際環境下，預料台灣也將受惠於資金流入效應，短期利率仍有緩步下降的空間，反映流動性充沛的局勢。