台新投信ESG新興市場債券基金 明年1月開募　

投資趨勢正在進行大變革！當今機構投資人不再以單純利潤為導向，逾80%的主流投資者在做出投資決策前，都會納入ESG資訊考量，不難看出全球投資機構正興起「責任投資」熱潮。台新投信看好此趨勢，推出台新ESG新興市場債券基金為國內首檔聚焦ESG新興企業債，不僅精選優質ESG企業，也兼具新興市場債的優息收優勢，讓投資基金也能兼顧公益與收益雙利，將於明年１月展開募集。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，市面上ESG基金投資標的多以股票與高收益債為主，較少涉及新興市場債券，而台新ESG新興市場債券基金為國內第一檔專注投資於ESG新興企業債基金，以高評級債為主，高收益債為輔，可望降低波動率，同時又兼顧收益率。本基金投資顧問為AXA Investment Managers Asia Limited安盛投資管理亞洲有限公司。AXA IM 安盛投資管理為全球第19大資產管理公司，在責任投資及ESG發展已有20年經驗，結合基本面及ESG分析，可全方面掌握新興債市場，為投資人創造最佳效益。

尹晟龢指出，相較於過往投資時只注重財務指標與未來獲利，ESG策略更著重於企業的道德面與品質，目前全球永續投資規模達30.7兆美元，對投資市場的影響力不容小覷。而新興市場企業債又相對看好，利多條件包括：一、疲弱的美元下，最先受益者為美元計價的新興市場債券；二、預估新興企業高收債2020年違約率不到3%，為各類高收債最低；三、據IMF報告，2021年新興市場經濟成長動能達6%，優於成熟市場的3.2%。三、新興債市仍具備高殖利率的優勢，後續料將重新獲得資金青睞。