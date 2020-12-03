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新台幣升值「壓力山大」 匯銀：匯率將進入新世代

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率盤中最高升抵28.401元，資深匯銀主管認為這不僅代表鎮守28.5元許久的中央銀行放手，也意味著新台幣匯率「新世代來臨」， 記者胡經周／攝影
新台幣匯率盤中最高升抵28.401元，資深匯銀主管認為這不僅代表鎮守28.5元許久的中央銀行放手，也意味著新台幣匯率「新世代來臨」， 記者胡經周／攝影

台北匯市今（3）日戲劇化演出，盤中最高升抵28.401元，看在資深匯銀主管眼中，這不僅代表鎮守28.5元許久的中央銀行放手，也意味著新台幣匯率「新世代來臨」，28.5元大關，已不再是新台幣匯率的天花板價。

資深匯銀主管說，其實新台幣匯率升破28.5元「彭淮南防線」有跡可循，首先是央行總裁楊金龍近期的談話，「匯率沒有什麼防線」、「28元可能是新台幣匯率新常態」，這些話語均透露，新台幣匯率是動態穩定，央行不會死守某一特定價位。

「台股都升到萬四了，美國也無限量寬鬆，怎麼看新台幣匯率創波段新高都是合理的事，央行已經為出口商守很久了，現在放手，很可能也是預期美元還會弱勢好一陣子」，匯銀主管說。

資深匯銀主管說，面對新台幣匯率升值「壓力山大」，央行過去一段時間透過無限量買匯守住28.5元，等於是放出口商一條逃命之路，但這樣也會引發外匯存底暴增、市場資金浮濫的副作用，因此，這樣的措施終究只能短期上陣、無法長期蠻幹。

匯銀主管還說，向來樂於與市場溝通的楊金龍，先前已經透露，新台幣匯率28元很可能成為新常態，但28元不是28.5元，28.4、28.3都是28元，楊金龍也說過「匯率沒有防線」，現在想想，這些話，其實都是前兆。

匯銀主管表示，過去一段時間，相較於不斷湧進的美元賣壓，央行幾乎是市場唯一的美元買盤，如果不是央行，新台幣匯率老早就升破28.5、直衝28元整數了，央行屢屢進場調節，就是不樂見新台幣匯率升速過快，但不代表28.5元永遠不會升破。

還是那句老話，面對史無前例的全球QE大浪潮，美元不斷下探波段新低點，出口商手中有美元，該賣就要賣、該避險就要避險，因為新台幣匯率的升勢，恐怕沒那麼快畫下句號。

台幣匯率 新台幣 央行

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