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國銀踩雷 10月不動產放款逾放比率暴增

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（3）日公布最新不動產放款逾放比率，到10月底止，房貸逾放比率持平在0.14%，但建築貸款逾放比率卻躍升至0.23%，逾放金額61億元，比上月暴增31億元，為近七年來新高，主要是個案導致。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，這家銀行已在11月4日發布重訊說明。據了解，主要是台企銀公告對遠向建設、樺福建設等授信案，因借戶財務困難，週轉失靈而列報逾放。

黃光熙表示，10月底止，建築融資餘額有2兆6930億元，比上月增加403億元。逾放金額為61億元，是金管會從2013年12月開始有這項統計以來最高，比上月則大增31億元。逾放比率則從上月的0.11%上升至0.23%，2018年8月以來新高，2018年7月為0.25%。

黃光熙強調，建築融資逾放上升，主要是個案導致。至於購置住宅貸款，10月底餘額為7兆8,542億元，比上月增加650億元。逾放金額106億元，比上月減少3億元，逾放比率持平在0.14%。

金管會 房貸

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