網家攜手星展銀行 為個人賣家提供「店速貸」服務

台灣最大電子商務集團網路家庭（8044）旗下PChome商店街，首度攜手星展銀行(台灣)，即日起獨家推出商店街店家專屬之「店速貸」即時線上信貸服務。這項計畫使用商店街完整的營運數據，透過站上的信用評等核貸模組系統，商店街的店家於五分鐘內可線上完成申請、核貸、對保等繁瑣流程，且毋須提供薪資、財力證明等紙本文件，立即可貸最高新台幣300萬元，協助網路店家靈活調度資金，滿足迫切的資金需求，快速活絡營運商機。

PChome網路家庭董事長詹宏志長期以來一直想要推動網路金融事業，以大數據提供更好的金融服務。他表示，許多個人經營網路商店生意，經常面臨貸款不順利的困境，一旦無法順利貸款就導致營運規模受限，無法順利擴張營運範圍，這是網路店家長期以來的痛點。

他表示，PChome商店街看到網路店家的需求，與星展銀行（台灣）合作，推出電商專屬的即時線上信用貸款服務，店家可直接線上申貸，解決短期資金週轉、擴充營運規模的需求，透過商店街的巨量數據分析申貸店家的營運成績，提供專屬的創新數位金融解決方案，持續強化平台優勢，創建與店家多贏的生態經營關係。

星展銀行(台灣)總經理林鑫川表示，針對電商平台店家希望擴大營運規模、卻無法即時取得所需資金的痛點，特地設計獨家線上信用評等核貸模組，藉由API串聯，連結PChome商店街店家和星展銀行(台灣)之授信標準，讓申貸、核貸和對保可在線上一站式完成，更加便利即時。

PChome商店街店家專屬的「店速貸」服務，將主動邀請符合申辦資格的PChome商店街之店家。店家若有資金需求，可隨時點選線上申請活動頁面，分析過去登記資訊與營運數據，立即於線上確認貸款額度、條件與核貸結果，並同步進行線上對保，毋須額外提供書面資料，節省面對面對保時程，全程只要５分鐘，即可申辦核貸，且最快於20分鐘內，隨即撥款至PChome商店街店家之連動帳戶，且最高可貸新台幣300萬元金額，店家除了可享專案利率，亦可隨時還款，不必綁約或支付提前清償違約金。