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南山人壽攜手臺東縣政府 為5千弱勢民眾投保微型保險

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

南山人壽積極推動微型保險，落實普惠金融與公平待客精神，為讓更多弱勢族群享有基本保險保障，今年繼與基隆市政府、屏東縣政府及台中市政府合作後，首次與臺東縣政府合作，並結合南山人壽慈善基金會捐贈保費，對臺東縣內低收入戶及中低收入戶民眾提供微型保險保障，預計捐款約新台幣90萬元，協助約5千名弱勢臺東鄉親建構意外保障的防護網。

為具體落實普惠金融，透過保險業的捐助，越來越多臺灣的弱勢民眾已經納入微型保險的保護傘。據金管會統計，截至109年9月底止，微型保險累計承保人數已達92.5萬人，較108年同期之73萬人成長約26.7%；南山人壽今年以來也主動與全台各縣巿政府合作，從保險本業出發，以具體行動幫助更多弱勢民眾享有基礎的防護網。

南山人壽今（3）日宣布攜手臺東縣政府、南山人壽慈善基金會，提供15歲至65歲的低收入戶及中低收入戶弱勢族群，享有為期一年、最高新台幣30萬元的意外險保障。倘若日後不幸發生意外，而導致失能或身故時，本次合作所納保的民眾，便可藉由所投保的南山人壽微型保險，獲得最高新台幣30萬元的理賠金，以因應急難事故。南山人壽今年結合南山人壽慈善基金會捐贈保費，迄今累計已逾新台幣820萬元，協助逾4萬名弱勢民眾。

南山人壽除擴大照顧弱勢民眾外，也致力於挹注企業資源協助偏鄉長照服務，今年9月間發起為台東基督教醫院募車活動，短短半個月內捐款超乎預期，一共募得兩台車，分別投入長照2.0社區巡迴服務，提供長輩的交通接送之用，替社區長輩解決學習、社交、生活、醫療等問題。

南山人壽表示，將持續響應政府照顧弱勢的保險保障政策，積極推廣微型保險，為弱勢家庭撐起風險防護網，此次感謝臺東縣政府的支持與協助，讓縣內經濟弱勢的民眾在面對意外風險時更有保障，充分發揮保險安定社會的功能。

微型保險 南山人壽 新台幣

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