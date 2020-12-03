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中華郵政傳遞愛心守護弱勢 i郵箱發揮大效用　

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
中華郵政透過「i郵箱」將1,631項捐贈物品，送抵弱勢兒童及長者，落實「公益郵政，深耕在地」的理念。　圖／中華郵政提供
中華郵政透過「i郵箱」將1,631項捐贈物品，送抵弱勢兒童及長者，落實「公益郵政，深耕在地」的理念。　圖／中華郵政提供

中華郵政公司為善盡企業責任，傳遞社會關懷，於今年10月5日至11月5日舉辦「郵遞i心 守護弱勢」公益活動，在社會各界發揮愛心踴躍認捐下，活動順利圓滿成功，透過「i郵箱」將1,631項捐贈物品，送抵弱勢兒童及長者，落實「公益郵政，深耕在地」的理念。

「i郵箱」具有24小時全年無休寄件功能，為郵政普及服務指標設備，亦可作為捐贈物最佳集散網點，藉由綿密的郵政投遞網絡，捐贈人只要在鄰近據點郵寄捐贈物，受贈人即可於三天內收到，感受社會各界傳遞的溫馨。

參與此次認捐活動的社福公益團體有社團法人中華安得烈慈善協會、中華愛悅公益慈善發展協會、台灣愛希望兒童關懷發展協會、財團法人台北市緣兒童慈善基金會、門諾社會福利慈善事業基金會、第一社會福利基金會、蒲公英希望基金會及勵馨社會福利事業基金會等。

中華郵政今日舉辦「郵遞i心 守護弱勢」公益活動成果發表記者會，這些公益團體都對中華郵政公司藉由「i郵箱」公益平臺，凝聚社會關懷，表達高度肯定，受贈兒童也滿懷感恩，親繪卡片致贈主辦單位。

中華郵政公司自2016年起於全國各地布建i郵箱，目前據點已突破2,000處。繼2019年舉辦「用i郵箱點亮弱勢兒童」心願，獲各界廣大迴響後，今年再汲取前次經驗、精進活動流程，並將捐贈物品由1,057項增至1,631項，除善用企業資源外，更利用「i郵箱」服務據點密集度及創新功能，使服務與需求密切串連，讓各界體驗「i郵箱」的安全便利，也透過別具意義的公益活動幫助弱勢團體，為社會挹注正能量。

中華郵政 公益活動

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