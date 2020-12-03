新台幣盤中直衝28.4元 闖破彭淮南防線、創23年來新高
中央銀行突然放手，新台幣匯率今（3）日收盤前匯價突然直衝28.401元，闖破「彭淮南防線」（彭淮南任內最高價），創下23年4個月新高，終場升值9.8分，收在28.668元，同步寫下逾九年半新高，台北外匯經紀公司成交量12.61億美元。
央行今日冷不防放手，讓新台幣匯率盤中爆升，外界推測，可能與日前監察院發函關切匯率一事有關，但未獲證實。
過去一段時間，央行盤中穩穩守住28.5元、不讓熱錢輕易越線，沒想到今日下午3時初，央行不再死守盤中防線，新台幣匯率迅速走高，升抵28.401元。
匯銀人士表示，央行為何改變調節策略，成為市場最關注的訊息。
回顧2011年5月11日，新台幣匯率盤中創下28.476元高點，為彭淮南任內最高價，取其整數，28.5元價位便有「彭淮南防線」之稱。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言