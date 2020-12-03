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新台幣盤中直衝28.4元 闖破彭淮南防線、創23年來新高

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率今（3）日收盤前匯價突然直衝28.401元，闖破「彭淮南防線」。聯合報系資料照
新台幣匯率今（3）日收盤前匯價突然直衝28.401元，闖破「彭淮南防線」。聯合報系資料照

中央銀行突然放手，新台幣匯率今（3）日收盤前匯價突然直衝28.401元，闖破「彭淮南防線」（彭淮南任內最高價），創下23年4個月新高，終場升值9.8分，收在28.668元，同步寫下逾九年半新高，台北外匯經紀公司成交量12.61億美元。

央行今日冷不防放手，讓新台幣匯率盤中爆升，外界推測，可能與日前監察院發函關切匯率一事有關，但未獲證實。

過去一段時間，央行盤中穩穩守住28.5元、不讓熱錢輕易越線，沒想到今日下午3時初，央行不再死守盤中防線，新台幣匯率迅速走高，升抵28.401元。

匯銀人士表示，央行為何改變調節策略，成為市場最關注的訊息。

回顧2011年5月11日，新台幣匯率盤中創下28.476元高點，為彭淮南任內最高價，取其整數，28.5元價位便有「彭淮南防線」之稱。

台幣匯率 彭淮南 新台幣

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