2021迎金牛 證交所紅包袋即日起發送
證交所每年設計公司形象結合年節特色的紅包袋及吉祥賀卡，致贈廣大投資人添喜氣。自民國98年推出牛年吉祥紅包袋開始，迄明（110）年再遇牛年，證交所依據12生肖概念設計的吉祥紅包袋，業界獨一無二，造成投資人蒐集風潮，每到年終詢問者眾。110年度牛年紅包袋及年曆賀卡即日起正式發送，有興趣者預洽從速。
證交所表示，新推出的110年辛丑牛年紅包袋，創新採用現代簡約線條，以大面積燙金的敦實金牛為賀卡主視覺，象徵證交所踏實經營，昂首迎向牛市！
年曆賀卡則以世界地圖與發光的金色台灣，結合證交所LOGO，象徵招財進寶、富貴昌盛，更傳達證交所肩負「企業籌資更便捷」、「大眾投資更穩當」的重要使命。
證交所歡迎投資大眾即日起，親至證交所101大樓10樓辦公處免費索取乙份，限量發行，心動不如馬上行動，以免向隅。
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