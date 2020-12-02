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導正炒房歪風 國發會明將提九大方針因應

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

為導正炒房歪風，國發會明（2）日將於行政院會報告「健全房地產市場方案」，提出短中長期九大方針，包括整合不動產金融與政策市場等面向指標、強化預售屋稽查、加速實價登錄修法、加強查核不動產交易所得、防杜個人藉由公司規避不動產稅負、防杜個人藉由公司規避不動產稅負、修正住家房屋現值免徵標準、適時採行選擇性信用管制、控管銀行授信風險、強化不動產業務風險管理與金融檢查。

行政院指出，國際疫情未見好轉，不過我國防疫成功，加上已經卡位產業供應鍊重組的關鍵位置，無論外商還是台商都看好台灣，已經陸續大幅投資，加碼進駐，讓台灣股市屢創新高點，經濟表現不但是四小龍第一，還是世界少見的經濟正成長。

行政院表示，在國內經濟表現不錯的情況下，最近投資回台，會帶動國內房地產景氣熱絡，但社會大眾也擔心，熱錢回台是否也會帶動炒房，因此將於明日院會提出「健全房地產市場方案」，由國發會綜整內政部、央行、金管會、財政部的具體作為，讓行政院長蘇貞昌正式對外界宣示政府打擊炒房的決心。

國發會表示，「健全房地產市場方案」將提出短期立即實施可行的作為，以及中長期的方案。短期部分，首先針對預售屋與紅單炒作的部分，第一、必須整合不動產金融、政策、市場等面向指標，健全不動產市場診斷體系，才能掌握市場發展與動向。

第二、強化預售屋稽查，包括成立跨部會預售屋聯合管理小組，以及聯合稽查建管、稅捐等；第三、加速實價登錄修法；第四、加強查核不動產交易所得，建立內政部與財政部通報機制，透過查稅與資金流向，加強稽查預售屋與紅單交易所得。

國發會表示，再者，必須減少個人利用不動產規避稅負的空間，因此包含第五、防杜個人藉由公司規避不動產稅負；第六、修正住家房屋現值免徵標準，避免透過分割房屋規避稅負。

國發會表示，另外，也必需要防止房市資金氾濫，所以包含第七、適時採行選擇性信用管制；第八、控管銀行授信風險；第九、強化不動產業務風險管理與金融檢查。

國發會強調，上述作為近來有的已經陸續執行，穩定房巿政策需各部會及地方政府通力合作，才能讓打擊炒房產生效果。

國發會 預售屋 炒房

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