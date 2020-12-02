這家公司大股東慶生 員工餐廳加菜好幸福
開發金控（2883）集團員工好幸福，員工餐廳每人不到百元，就有比美飯店自助餐多樣選擇的好菜可吃，碰到大股東辜仲瑩生日，還可額外加菜豬腳和點心，讓美食再多一味溫馨氣息。
開發金控在子公司凱基證券大直總部，以及南京東路開發金控與凱基銀行總部，都設有員工餐廳，採飯店式多國料理自助餐模式運作，除了各式菜式自助拿取，還有現點現煎與現煮區，並且經常變換菜色，牛肉麵、河粉甚至牛排都有，碰到辜仲瑩生日，還有豬腳、壽桃免費加菜。也因為員工餐廳太好吃、物美價廉，員工不僅不必到外面餐廳覓食，甚至還常忍不住多吃點，因此不少員工感受公司優渥福利的同時，體重也不知不覺增加。
辜仲瑩去年過生日的前幾天、11月底時，恰逢開發金企業包場邀請俄羅斯三大芭蕾舞團之一的波修瓦芭蕾舞團來台表演，並在文華東方酒店宴請團員，當時與會的開發金主管就趁便提前祝賀辜仲瑩生日快樂。今年同一期間，開發金忙著準備二次公開收購中國人壽（2823）股票，為了公司進一步提高對中壽的控制力與未來的整合綜效而忙碌，沒有類似的活動場子，但這對全體股東有益之事，也許可算是辜仲瑩的另類生日賀禮。儘管今年生日時節不像去年剛好有活動，但是員工餐廳加菜豬腳、壽桃，照顧員工幸福分享溫馨，是不會忘記的。
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