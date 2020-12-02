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小心理專A錢 金管會提醒民眾三招自保

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

銀行理專A錢弊案頻傳，為強化宣導，金管會製作的「信任無價」微電影今天出爐，提醒民眾採取三大基本防護措施，確保自身權益。

金管會上周對玉山銀行理專A錢案作出重罰，並研擬強化監理措施，除了主管機關、銀行著手加強防範外，民眾自己也要提高警覺，金管會特別製作的微電影宣導短片，今天正式推出。

金管會表示，鑒於投資理財涉及民眾個人財產，宣導民眾在辦理金融交易應注意事項，例如第一，不要將存摺、印鑑、密碼及已簽章的空白表單，交給金融機構行員保管。

第二，要定期檢視對帳單。第三，注意理財專員不得與客戶私下資金往來。

微電影的連結如下:

1：完整國語版

https://www.youtube.com/watch?v=u7qqG1NUcDE

2：90秒國語版

https://www.youtube.com/watch?v=GiCuSbLdTkM

3: 30秒國語版

https://www.youtube.com/watch?v=7Ur3f2PIQh4

微電影 金管會 玉山銀行

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