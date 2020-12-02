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新台幣升值7.1分 收28.766元 創半個月新高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
新台幣匯率2日升值7.1分，收在28.766元，創半個月新高。 本報系資料庫
新台幣匯率2日升值7.1分，收在28.766元，創半個月新高。 本報系資料庫

台幣匯率今（2）日升值7.1分，收在28.766元，創半個月新高，台北外匯經紀公司成交量8.29億美元。新台幣匯率今日盤中最高升抵28.5元，最多升值3.37角。

外傳監察院發函關切央行匯率調控問題，央行總裁楊金龍今日在立法院親口證實，他表示，央行的職責是維持匯率穩定，而監察院來函，主要是想了解央行在什麼情況下會進行調節，對此，央行會和監察院好好說明。

另外，針對外資預估，新台幣匯率明（2021）年底前恐升抵27.5元兌1美元，楊金龍今日回應，「這些預估參考參考就好，匯率很難預測。」

楊金龍今日赴立法院報告，立委曾銘宗詢問，「有些外商指出央行調節匯市工具很有限，你的看法是？」

楊金龍回覆，「我們覺得市場有失序疑慮，就必須要進場去調節，調節是我們很大的工具，如果發現有炒匯嫌疑，我們會請他來、也會告訴他，另外，像大額通報系統也都是我們的調節匯市的工具。」

曾銘宗追問，「現在到明年，美元大部分看貶，是正確的嗎？」

楊金龍回應，「事實上，投資銀行對美元的看法是好壞參半。」

曾銘宗續問，「所以總裁您不認為新台幣會升值到27.5元？」

楊金龍回應：「匯率很難預測，如果未來一個月、三個月都不曉得（指匯率），要怎麼預測到明年第4季呢？」

台幣匯率 新台幣 楊金龍

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