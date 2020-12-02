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權證之亂抓到原因！證交所：券商瞬間輸入過多委託

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

針對證交所系統發生異常導致券商權證交易出亂，證交所發布新聞稿說明，主要是證券商於瞬間輸入大量權證委託導致委託回報速度受到影響，但相關權證之撮合、揭示及成交回報都正常，股票交易也完全不受影響，經暫停異常券商之線路並修正後，所有系統均已正常運作。

證交所表示，今日上午9時4分，交易所操管中心出現大量權證流量控管的訊息，多家券商來電反映權證委託回報有速度緩慢現象，但撮合、揭示及成交回報仍正常運作，股票交易完全正常不受影響，證交所與證券商端連線也正常。

證交所初步研判，資訊傳輸緩慢是證券商於瞬間輸入大量權證委託，影響權證委託回報速度。經通知各券商，並暫停券商異常線路後，各券商委託於10時30分後陸續恢復正常，後續委託狀況也運作良好。

證交所指出，對於券商連線之流量單位均有委託筆數規定，券商應確實依規範傳送委託，如有違反規定，將於盤中時段進行斷線處置。

證交所 證券商

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