元大原油正2清算結果出爐 每單位分配0.749元

台股第一檔石油槓桿ETF-元大S&P原油正2（00672L）已啟動下市清算，發行的元大投信委託勤業眾信會計師事務所進行清算查核，今正式公告元大S&P原油正2之清算餘額總額為15.2億元，換算每單位可分配之金額為0.7497529617860元，與元大S&P原油正2最後交易日之淨值0.75元相當。尚持有有價證券投資人，預計12月8日收到匯款。

元大S&P原油正2今年上半年因「負油價」事件，導致基金淨值跌落存續門檻的2元，一度經金管會豁免清算後恢復下市門檻，該ETF平均淨值仍達無法返回2元，元大投信因此依法申報終止信託契約。11月13日該ETF正式下市後，進入清算流程，近期完成清算查核。

元大投信表示，此次清算委託勤業眾信聯合會計師事務所進行查核，並已於12月1日完成清算作業，最終清算結果如下：

一、元大S&P原油正2之清算餘額總額為新臺幣15.2億元（實際數1,526,637,234元），二、基金發行在外受益權單位總數計2,036,187,000單位，三、每受益權單位可分配之金額為新臺幣0.7497529617860元。剩餘價值與元大S&P原油正2最後交易日之淨值0.75元相當。

元大投信並公告，元大S&P原油正2之清算餘額給付，由基金保管機構兆豐銀行預計於12月8日依受益人留存於證券商證券交割帳戶，以匯款方式給付受益人。如因退匯或無帳號者，將改以掛號郵寄支票之方式給付予受益人。剩餘財產通知書則另行寄發受益人。