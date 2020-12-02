新台幣午盤升值3.31角 暫收28.506元

新台幣今（2）日午盤升值3.31角，暫收28.506元兌1美元，成交金額3.97億美元。

新一輪刺激措施加上疫苗消息激勵，周二美股反彈，指數全面收紅，激勵台北股匯今天開高走高，新台幣早盤以28.81元兌1美元，升值2.7分開出，隨即勁揚3.32角，來到28.505元。

針對中央銀行持續進場調節，穩定匯率，引起監察院發函關切，今天上午在立法院財委會，引發朝野多位立委關切；立委高嘉瑜還問，新台幣有楊金龍防線嗎？

央行總裁楊金龍表示，沒有什麼防線不防線，匯率本身就是供需決定的，調節是有，但若用操縱這個字眼，沒有那麼嚴重，市場如果有偏離秩序，你覺得這對市場不好，對金融穩定不好，當然要調節。