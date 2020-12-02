外資估明年新台幣升到27.5元 央行總裁：參考就好

針對外資預估，新台幣匯率明年底前恐升抵27.5元兌1美元，中央銀行總裁楊金龍今（2）日回應，「這些預估參考參考就好，匯率很難去預測的。」

楊金龍今日赴立法院報告，立委曾銘宗詢問，「有些外商指出央行調節匯市工具很有限，你的看法是？」

楊金龍回覆，「我們覺得市場有失序疑慮，就必須要進場去調節，調節是我們很大的工具，如果發現有炒匯嫌疑，我們會請他來、也會告訴他，另外，像大額通報系統也都是我們的調節匯市的工具。」

曾銘宗追問，「現在到明年，美元大部分看貶，是正確的嗎？」

楊金龍回應，「事實上，投資銀行對美元的看法是好壞參半。」

曾銘宗續問，「所以總裁您不認為新台幣會升值到27.5元？」

楊金龍回應：「未來一個月、三個月都不曉得（指匯率），怎麼預測到明年第4季？」