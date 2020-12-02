快訊

「豆導」鈕承澤涉性侵劇組女助理 高院駁回上訴維持4年徒刑

3天累積34例！本日新冠境外移入加6例

外資估明年新台幣升到27.5元 央行總裁：參考就好

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

針對外資預估，新台幣匯率明年底前恐升抵27.5元兌1美元，中央銀行總裁楊金龍今（2）日回應，「這些預估參考參考就好，匯率很難去預測的。」

楊金龍今日赴立法院報告，立委曾銘宗詢問，「有些外商指出央行調節匯市工具很有限，你的看法是？」

楊金龍回覆，「我們覺得市場有失序疑慮，就必須要進場去調節，調節是我們很大的工具，如果發現有炒匯嫌疑，我們會請他來、也會告訴他，另外，像大額通報系統也都是我們的調節匯市的工具。」

曾銘宗追問，「現在到明年，美元大部分看貶，是正確的嗎？」

楊金龍回應，「事實上，投資銀行對美元的看法是好壞參半。」

曾銘宗續問，「所以總裁您不認為新台幣會升值到27.5元？」

楊金龍回應：「未來一個月、三個月都不曉得（指匯率），怎麼預測到明年第4季？」

楊金龍 新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

央行理監事會將至 外界關注楊金龍如何打炒房、打炒匯

經濟關鍵字大預測／楊金龍挑「和」 黃天牧選「興」

立委爆紅單沒在查、口水打房 財長：等內政部資料

該打房嗎？央行：房市屬「有基之彈」

相關新聞

還有4兆額度「不會買不到」別跟搶外幣保單

央行建議金管會放寬外幣保單額度，金管會保險局正請壽險公會研議，但傳出有保險業務員用此當噱頭，呼籲客戶趕快買外幣保單，「再...

四大壽險 再降保單利率

全球利率溜滑梯，四大壽險持續調降台外幣保單宣告利率，12月調整保單張數超過70張。其中，壽險龍頭國泰人壽一口氣調降56張...

外幣保單 不怕買不到

中央銀行建議放寬外幣保單不計入國外投資上限規定，根據金管會保險局最新資料，不計入國外投資的外幣保單空間還很大，約2.29...

美元投資保單熱賣 新保費收入增15%

金管會昨（1）日公布外幣保單最新銷售狀況，因新台幣升值等因素，美元投資型保單大賣，今年前九月，新契約保費收入31.64億...

滙豐銀發30億綠債 25日上櫃

滙豐（台灣）商業銀行昨（1）日宣布發行首檔新台幣30億元的綠色債券，5年期票面利率為0.40%，預計12月25日在櫃買中...

中壽董座郭瑜玲 申請退休

開發金控昨（1）日公告，開發金執行副總經理暨子公司中國人壽董事長郭瑜玲申請退休，預定明年元旦生效。中壽將在郭瑜玲退休生效...

宏遠證併光隆證 准了

金管會昨（1）日公布核准宏遠證券受讓光隆證券經紀業務及資產設備，受讓基準日為明年2月17日；根據金管會資料，近五年多來已...

國銀外幣優利定存 一波波

年末將至，各銀行相繼推出數位帳戶外幣定存優惠利率方案，像是第一銀行、玉山銀行和國泰世華銀行就有3個月期、6個月期及1年期...

台新愛的力量 99家團體出線

台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、众社會企業、研華文教基金會、中華電信基金會、聯合報系願景工程、中華民國老人福祉...

臺銀導盲犬卡 蔡總統肯定

【記者陳美君／台北報導】2020「台北‧金融博覽會」，臺灣銀行展區位於大舞台正前方，該行走過二甲子，展攤主視覺「臺（抬）...

兆豐銀首次舉辦Fintech創意競賽 拚數位轉型兼徵才

由兆豐銀行文教基金會主辦、兆豐銀行協辦的「2020兆豐Fintech創意競賽」，今天（1日）舉行決賽，最後由台科大企管系...

別盲目跟風！外幣保單額度逾4兆 保險局：不會買不到

央行建議金管會放寬外幣保單額度，金管會保險局正請壽險公會研議，但傳出有保險業務員以用這當噱頭，呼籲客戶趕快買外幣保單「再...

熱門新聞

他固定買股3年存100萬 曝踩大忌下場「媽天天拿存摺威脅」

千葉火鍋豐原店12月4日試賣 明年全台要衝30店

安啦！勞動基金績效三溫暖！估11月將大賺2300億元

國壽宣布 調降56張台外幣保單宣告利率

又轉彎！ 洗發票套領發票獎金 財政部：不修法了

順姑意、逆嫂意 央行壓尾盤竟引發監察院關切

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。