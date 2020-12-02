國內首檔聚焦ESG新興企業債 明年1月開募

投資趨勢正在進行大變革，機構投資人不再以單純利潤為導向，超過80%的主流投資者在投資決策前，都會納入ESG資訊考量，不難看出全球投資機構正興起「責任投資」熱潮；台新投信看好這個大趨勢，推出台新ESG新興市場債券基金，為國內首檔聚焦ESG新興企業債，預計明年1月展開募集。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，市面上ESG基金投資標的多以股票與高收益債為主，較少涉及新興市場債券，台新ESG新興市場債券基金為國內第一檔專注投資於ESG新興企業債基金，以高評級債為主，高收益債為輔，可望降低波動率，同時又兼顧收益率。

台新ESG新興市場債券基金的投資顧問為AXA Investment Managers Asia Limited安盛投資管理亞洲有限公司；AXA IM 安盛投資管理為全球第19大資產管理公司，在責任投資及ESG發展已有20年經驗，結合基本面及ESG分析，可全方面掌握新興債市場，創造最佳效益。

尹晟龢指出，相較於過往投資時只注重財務指標與未來獲利，ESG策略更著重於企業的道德面與品質，目前全球永續投資規模達30.7兆美元，對投資市場的影響力不容小覷。

尹晟龢強調，新興市場企業債又相對看好，利多條件包括：疲弱的美元下，最先受益者為美元計價的新興市場債券；預估新興企業高收債2020年違約率不到3%，為各類高收債最低；根據IMF報告，2021年新興市場經濟成長動能達6%，優於成熟市場的3.2%；另外，新興債市仍具備高殖利率的優勢，後續將可望重新獲得資金青睞。