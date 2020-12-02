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台新ESG新興市場債券基金 聚焦ESG新興企業債　

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

投資趨勢正在進行大變革！當今機構投資人不再以單純利潤為導向，逾80%的主流投資者在做出投資決策前，都會納入ESG資訊考量，不難看出全球投資機構正興起責任投資熱潮。

台新投信看好此趨勢，推出台新ESG新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）為國內首檔聚焦ESG新興企業債，不僅精選優質ESG企業，也兼具新興市場債的優息收優勢，讓投資基金也能兼顧公益與收益雙利，將於明(2020)年1月展開募集。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，市面上ESG基金投資標的多以股票與高收益債為主，較少涉及新興市場債券，而台新ESG新興市場債券基金為國內第一檔專注投資於ESG新興企業債基金，以高評級債為主，高收益債為輔，可望降低波動率，同時又兼顧收益率。

該基金投資顧問為AXA Investment Managers Asia Limited安盛投資管理亞洲有限公司。AXA IM 安盛投資管理為全球第19大資產管理公司，在責任投資及ESG發展已有20年經驗，結合基本面及ESG分析，可全方面掌握新興債市場，為投資人創造最佳效益。

尹晟龢表示，相較於過往投資時只注重財務指標與未來獲利，ESG策略更著重於企業的道德面與品質，目前全球永續投資規模達30.7兆美元，對投資市場的影響力不容小覷。

新興市場企業債又相對看好，利多條件包括：一、疲弱的美元下，最先受益者為美元計價的新興市場債券；二、預估新興企業高收債2020年違約率不到3%，為各類高收債最低；三、據IMF報告，2021年新興市場經濟成長動能達6%，優於成熟市場的3.2%。三、新興債市仍具備高殖利率的優勢，後續料將重新獲得資金青睞。

新興市場 債券

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