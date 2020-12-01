王道銀機器人理財系統出包 金管會透露出包關鍵

王道銀行上週爆出機器人理財系統出包，導致15位客戶投資的基金被系統自動提前贖回。金管會銀行局今透露，原本系統針對新台幣有設定客戶庫存的市值低於一定金額以下連續25天就會自動贖回，但進行系統更新時，變成外幣也出現自動贖回，才出現錯誤。

銀行局副局長林志吉表示，此案是客戶發現後通知銀行，銀行才發現系統錯誤，銀行是在11月15日發現的，而王道銀表示系統在11月18日已修復完成，但王道銀行評估對客戶影響有限，因此一直到媒體揭露後11月28日才通報金管會，目前要求王道銀行要在12月8四前交完整的查核報告，之後視情形確保客戶權益，再看如何處理。

針對王道銀系統錯誤的關鍵，林志吉說明，王道銀行本來針對新台幣的投資，當客戶投資組合庫存的市值，連續25天於一定金額以下系統就會自動贖回，但這次在系統設定更新時，客戶投資組合庫存的市值，外幣也出現這樣的情況，連續25天客戶的庫存市值在美金300元以下，就被系統強制贖回，在系統更新時王道銀行沒有發現，客戶之前也不知道會贖回，是系統強制贖回後事後才被通知，但因庫存的金額有限，損失金額才沒有很大。

王道銀行在11月28日時也說明，機器人理財在系統更新時產生錯誤，部分特定金額內用戶的設定產生問題，造成15名使用外幣機器人理財用戶的投組被強制贖回，15名客戶的損失總金額為新台幣2506元。

王道銀行指出，發現後已立即將系統修正完畢，並對於受影響的客戶深表歉意；為維護用戶權益，王道銀行客服單位目前已進行聯繫受影響的15戶用戶，並提供恢復原本投資金額的組合或補償贖回投組價差損失的選擇、一年免平台使用費、便利商店禮券500元共三項補償。

林志吉表示，金管會有督促王道銀必須確保客戶權益，截至今天為止，王道銀行已取得14位客戶同意接受補償方案，另一位客戶正在聯繫中。