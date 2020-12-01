順姑意、逆嫂意 央行壓尾盤竟引發監察院關切

為避免新台幣匯率過度強勢，中央銀行近半年來除盤中調節、尾盤壓縮升幅外，近期也透過「無限量買匯」政策、力守新台幣28.5元大關，沒想到此舉竟引來監察院的關切。

路透報導，央行頻頻在匯市壓尾盤，引發監察院關切，並發函要求央行說明，而央行也將針對監察院所提問題進行說明及解釋。

國際美元走弱，激勵新台幣等亞洲貨幣走揚，新台幣匯率今（1）日盤中最高升抵28.515元、最多升值3.09角，央行維持盤中調節、尾盤進場沒收升幅等操作慣例，促使新台幣尾盤翻貶1.3分，收在28.837元，連兩貶，總成交量達19.71億美元。

今年以來新台幣匯率走勢堅挺，引發出口大老「匯率太過強勢、恐損及出口競爭力」等諸多批評，央行雖然不能明說，實際上卻是卯足全力捍衛新台幣匯率穩定。

「老大（指央行）今年下半年頻頻進場調節，甚至不惜大量買進外匯、抑制新台幣匯率升勢，尾盤再進場壓縮升幅，很明顯都是為了出口競爭力」，資深匯銀主管說。

對於市場傳出監察院關切央行匯率調控一事，外匯交易員表示，「不理解監察委員想要了解什麼，不過央行不是獨立機關嗎？」

匯銀主管說，「央行調節匯率愈來愈辛苦了，出口商不斷唉唉叫，還要顧慮美國匯率報告指責台灣有操縱匯率之嫌，現在就連監察院也跑來關切了。」不過，新台幣匯率只有一個，順了姑意，就逆了嫂意，央行守得汗流浹背，卻沒辦法讓所有人都滿意。