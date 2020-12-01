富邦銀行核心系統轉換出包 金管會今開罰
金管會今天公告，台北富邦銀行辦理銀行資訊系統轉換相關缺失，核有礙健全經營之虞，依銀行法第61條之1第1項規定，應予糾正。
10月間，台北富邦銀行趁國慶連假期間升級新核心系統，但10日上線後ATM與網銀頻頻出包，金管會調查後，今天作出裁罰。
金管會表示，台北富邦銀行違反事實理由為，銀行辦理銀行資訊系統轉換，上線前未完善規劃及評估新核心系統與週邊系統的設定，致系統轉換完成後，因新核心系統與週邊系統介接問題，發生交易異常情事。
顯示銀行有未完善辦理系統轉換前的規劃、評估、測試及檢覈等作業缺失，有礙該行健全經營之虞。
考量銀行已查明事件發生原因，並採行改善措施及持續監控系統運作情形即時應變。因此，依銀行法第61條之1第1項規定，予以糾正。
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