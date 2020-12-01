中壽高層地震 董座郭瑜玲明年退休

開發金宣布再次收購中壽股份後，中國人壽隨即傳出人事大地震消息。中壽今（1）日在證交所發布重大訊息，中國人壽董事長、開發金執行副總郭瑜玲將於明年1月1日退休，新任者須待董事會推選。

據悉，郭瑜玲明年退休的主要原因為「個人生涯規畫」，至於接任人選，目前未有明確答案。

郭瑜玲於今年3月接任中壽董座一職；當時，開發金前總經理、中壽董事長王銘陽正式退休，中國人壽今年3月董事會通過補選新任董事長，由郭瑜玲接任。

開發金控11月27日晚間宣布將再次公開收購子公司中國人壽的計畫，開發金當天召開董事會，決議以公開收購方式轉投資中國人壽的普通股股權，暫定公開收購對價條件為：每1股中國人壽支付現金新台幣23.6元，本次預定公開收購10億股，即中國人壽已發行股份總數之21.13%；如順利則持有中壽股權比率將達約56%。