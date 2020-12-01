券商吹整併風 五年多來併掉九家

金管會今天公布核准宏遠證券受讓光隆證券經紀業務及資產設備，受讓基準日為明年2月17日；根據金管會資料，近五年多來已有九件券商合併案。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，宏遠證券為提升受託買賣有價證券業務規模，因此經雙方股東會決議宏遠證券受讓光隆證券經紀業務及資產設備，並在光隆證券的原址設置分支機構。

受讓後宏遠證券經紀業務據點，也將從原本的九處增為10處。

此案併購價格為3,500萬元，原本宏遠在經紀業務的排名是第31名，10月底經紀業務市占率0.65%，併購後，仍維持第31名，市占率則提高到0.7%。

蔡麗玲表示，為擴大證券商營業規模及提升競爭力，金管會鼓勵證券商整併，以強化證券商經營體質。

根據金管會資料，近五年來，幾乎每年都有券商整併案，若以併購基準日來看，2016年有二件、2017年一件、2018年三件，2019年無整併案，今年則有二件，至於今天核准的宏遠併購案，因基準日為明年，將落到明年的整併案中。

證券商家數目前仍有68家券商，此併購案後，明年將降為67家。