券商吹整併風 五年多來併掉九家
金管會今天公布核准宏遠證券受讓光隆證券經紀業務及資產設備，受讓基準日為明年2月17日；根據金管會資料，近五年多來已有九件券商合併案。
金管會證期局副局長蔡麗玲表示，宏遠證券為提升受託買賣有價證券業務規模，因此經雙方股東會決議宏遠證券受讓光隆證券經紀業務及資產設備，並在光隆證券的原址設置分支機構。
受讓後宏遠證券經紀業務據點，也將從原本的九處增為10處。
此案併購價格為3,500萬元，原本宏遠在經紀業務的排名是第31名，10月底經紀業務市占率0.65%，併購後，仍維持第31名，市占率則提高到0.7%。
蔡麗玲表示，為擴大證券商營業規模及提升競爭力，金管會鼓勵證券商整併，以強化證券商經營體質。
根據金管會資料，近五年來，幾乎每年都有券商整併案，若以併購基準日來看，2016年有二件、2017年一件、2018年三件，2019年無整併案，今年則有二件，至於今天核准的宏遠併購案，因基準日為明年，將落到明年的整併案中。
證券商家數目前仍有68家券商，此併購案後，明年將降為67家。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言