兆豐國際投顧董座李秀利：台股2021年將再創新高

隨著2020年即將步入尾聲，近來各大內外資法人機構紛紛對於明（2021）年台股展望提出預測，其中兆豐國際投顧預期，台股明年將在14,000點上下1,000點間波動。換句話說，明年台股將有機會持續再創新高。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，依評價、技術面、法人籌碼動向等評估，台股明年將在14,000點上下1,000點間波動，上半年可望挑戰新高點，下半年則需提防漲多、評價偏高或FED討論貨幣政策基調的雜音等不確定因素。換句話說，最樂觀的情況下，台股明年將上看15,000點。

評價面，經過2020年口罩防疫後，期待2021進入疫苗防護，目前預估將有四款疫苗可望在2021首季取得許可後，逐步施打，對居高不下的確診人數可望獲得控制，期待最快2021下半年實現群體免疫。

經濟活動將逐步回到正軌，2021年在相對基期偏低的優勢下，經濟成長率將大幅成長。依據主要研究機構的估值，台灣2021年GDP平均將可望成長3.5%，第2季預估為單季成長高峰。

企業獲利也同步成長，台灣上市櫃公司2020年繳出逆勢成長10%的佳績後，預估2021年將再成長20.6%，有利紓緩現階段偏高的評價。惟須持續觀察經濟回復常軌後，企業的庫存策略及終端消費情況是否改變。

從籌碼面來看，2020年台股前十月外資大賣超，但在內資主導台股力量提升，權值股衝高帶動加權指數創歷史新高，主要受惠資金回台的趨勢，預計此一趨勢不變，且可期待外資大賣超的隔年具潛在回補的機會。

產業面部分，傳產亮點主要看三大領域：防疫生技、綠電政策及疫後消費復甦。全球股市隨著疫苗進度提早，經濟復甦態勢轉趨明朗，傳產上半年營運可望呈現大幅度提升。

雖近期全球新冠病毒確診人數居高不下，但新藥及疫苗研發進度已快速推進，陸續已有疫苗完成臨床，初步結果顯示具備九成以上防護力。國內相關族群亦開始臨床一期，建議可關注疫苗族群、檢測試劑及潛在治療藥物族群。

綠電產業則涵蓋傳產及電子包括風電、太陽能，在非核家園的前題下，國內2025年前太陽能、風力發電量將大幅提升，太陽能電廠、離岸風電、重電相關皆可望受惠於政策加持下，營運持續走強。

消費板塊優先關注車市及東京奧運帶動運動相關與成衣紡織。2020年下半年，隨居家及電商需求增溫，成衣廠商訂單回流速度大幅優於預期，且疫情後，產業大者恆大的趨勢持續提升，成衣大廠受惠轉單效應，營運正向看待。

汽車零組件則關注中國新車銷售連續增長，車廠在庫存策略相對保守下，可望進入回補庫存潮，加上2021年初國六環保標準開始推出，部分車廠可望持續推出新車款，相關汽車零組件股評價可望拉升。

至於2021年的科技展望，生活型態的改變使NB、Tablet的需求維持高檔；疫情降溫，經濟活動逐漸回復，預期手機、TV、汽車銷量將回溫。

晶圓代工製造龍頭掌握先進製程與先進封裝的領導地位，表現將持續優於產業平均。中芯禁令未除，台廠將持續受惠轉單，在8吋廠部分，PMIC需求強勁與汽車需求回溫， 2021年供需更加吃緊。

5G手機2021年翻倍成長，而5G手機主板線寬線距微小化，面積亦有放大趨勢，隨著終端應用對HDI升級趨勢明確。

此外，全球伺服器成長趨勢確立，零組件亦持續升級，200G以上光收發模組及Switch滲透率加速。400G Switch出貨量顯著提升，並加快100G Switch滲透率，PCB板層數成長至18~36層以上。

2020年10月SpaceX釋出Starlink Beta測試相關細節，商轉在即，Starlink地面設備相關供應鏈陸續到位，可望隨之開始出貨並持續放量，如生產Router的網通廠及低軌道衛星（LEO） T/R module者均為受惠族群。