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新台幣強升 美元投資型保單大賣

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今天公布最新外幣保單業務概況，今年前九月，美元保單新契約保費收入31.64億美元，比去年同期大增15%，增幅有逐步擴大趨勢。

至於美元傳統型保單，則有93.17億美元，也比去年同期成長15%，美元保單合計有124.81億美元，增加15%。

根據金管會資料，今年前五月，美元保單還呈現衰退情況，上半年美元投資型保單轉正微增0.05%，今年前七月及前八月美元增幅分別為5%，前九月增幅擴大到15%。

對於美元投資型保單大賣的原因？金管會保險局表示，美經經濟今年5月起好轉，失業率下降、個人消費支出成長，美元對新台幣貶值，造成美元投資型保單新契約銷售轉好。

除此，外幣保單主要包括美元、澳幣與人民幣，今年因人民幣及澳幣保單下降，導致集中在美元保單，所以成長較多。

至於央行建議放寬外幣保單不計入國外投資上限規定，保險局表示，壽險公會還在研議中。

現行規定，壽險業銷售外幣傳統型保單在責任準備金35%內，可不計入國外投資上限。保險局表示，目前不必計入國外投資的外幣保單空間還有2.29兆元。

換言之，目前不計入國外投資上限的35%中，只用掉其中的52.9%，約2.58兆，不計入國外投資上限的外幣傳統型保單尚有很大空間，民眾不會有買不到外幣保單的問題。

保單 金管會

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