開發金新總座後首高階異動 郭瑜玲揮別開發金、中壽

開發金控（2883）上周五剛宣布將再次公開收購中壽（2823）至過半持股，開發金執行副總經理暨中壽董事長郭瑜玲今天就申請退休，預定明年元旦起卸任開發金與中壽所有職務，包含董事法人代表在內。這是開發金新任老外總經理龐德明上月初到任後，第一宗高階人事異動案，距離開發金暨中壽前任總兼董座王銘陽離開，相隔不到一年。

王銘陽是在今年2月4日宣布退休，次月生效，當時市場盛傳王銘陽可能轉戰其他壽險或大型金控，好戰友兼老搭檔郭瑜玲可能跟進，另有一傳聞指郭瑜玲留任則可能會接替王銘陽出掌開發金總經理。不過，王銘陽除了出任富邦金獨立董事，並沒有如市場傳聞進駐大型壽險任董事長，而在王銘陽正式退休生效後，郭瑜玲接下了中壽董事長，不兼凱基銀行副董，開發金總經理則是由凱基證董事長許道義回鍋暫代。

開發金在11月迎來了金控業第一位洋人總經理龐德明（Stefano Paolo Bertamini）不久，上周五拍板二次公開收購中壽至過半股權，引起市場關注，開發金與中壽今天公告郭瑜玲申請退休，同時卸下開發金執副與中壽董座，以及兩家公司的法人董事代表，明年元旦生效，距離王銘陽2月公布將退休離開，還不到10個月。未來金融圈與壽險業會不會有新的高階人事異動，值得關注。