快訊

不修了！造價360億軍艦失火 美國決定銷毀

中信證券主辦永固一KY可轉債競拍 今日開始投標

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

中信證券主辦永固集團股份有限公司（簡稱「永固-KY」（5546））之無擔保轉換公司債「永固一KY」（債券代號55461）承銷案，發行總面額共新台幣8億元，採競價拍賣方式承銷，12月1日開始投標。

競拍底標價為100元，每人最高得標張數合計不超過680張，投標期間自今年12月1日至3日三個營業日，預計今年12月7日開標、12月16日於櫃檯買賣中心掛牌。

永固一KY發行總張數共8,000張，扣除依法承銷團保留自行認購1,200張，餘6,800張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率102.33%，轉換價格為78.8元。

可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券，永固-KY現股上漲時，投資人可轉換為現股出售，實現資本利得；若未達轉換價格，持有至到期三年時，投資人可依面額新台幣10萬元加計年收益率0.5%賣回公司，相當於到期時可拿回約新台幣10萬1,500元。

永固-KY為台資企業，擁有混凝土、粉煤灰、水泥等綜合預拌商品生產線 ，今年前三季累計合併營收及營業毛利分別為新台幣36.32億元及8.69億元，營收較去年同期減少15.11%，營業毛利卻較去年同期成長51.35%，主因為進料成本降低使毛利率大幅提升，今年截至第三季累計每股稅後盈餘（EPS）已達7.02元，可望挑戰全年賺進1個股本。

永固-KY主要市場在中國大陸四川省重慶市，產品供應對象為大體積需求及公共工程相關之客戶，獲利主要來自房地產建案，其次為公共工程，其中包含重慶輕軌4號線、5號線、9號線等工程進行中，未來可望受惠中國大陸「一帶一路」、「長江經濟帶」、「成渝城市群開發總體戰略部署 」、「重慶市五大功能區域戰略」等政策利多，業績、營運規模及市占率可望持續成長。

新台幣

延伸閱讀

全國首座冰淇淋觀光工廠明年嘉縣營運 辦健走送冰淇淋

大手筆投放後 人行今再操作人民幣200億元逆回購

綠色可轉債 投資新寵

韓籍員工出境確認無症狀感染者 重慶緊急對逾3千人檢測

相關新聞

毛小孩醫療開銷大 業界推買寵物附贈1年保險

毛小孩醫療費高，衍生寵物醫療保險需求，中華民國寵物商業同業公會全國聯合會宣布推動上千家會員推出買寵物附贈保險，認養北市動...

國壽宣布 調降56張台外幣保單宣告利率

壽險龍頭國泰人壽今（1）日宣布，調降56張台外幣保單宣告利率，其中又以美元保單調降50張為最多，其中有五張為現售商品、4...

新台幣午盤升值3.05角 暫收28.519元

新台幣今（1）日午盤升值3.05角，暫收28.519元，成交金額為7.89億美元。

富邦證券台北金融博覽會攤位 吸引逾3000人

延續2019台北金融科技展激發的金融科技創新能量，今年11月27-29日在世貿一館的2020台北金融博覽會，各家業者都透...

銀行強攻數位帳戶 外幣定存加碼來了

新台幣強勢升值，不少投資人想利用換匯成本相對便宜之際，逢低買美元 ，布局外幣存款，第一銀行宣布自12月1日起至12月31...

元大提升環境永續績效 通過ISO 14001環境管理系統驗證

為有效達到節能減碳、省水節電，全面提升環境永續績效，元大金控（2885）自2015年導入ISO 14001環境管理系統，...

台灣第一家！中信投信與IDI簽署ESG備忘錄

台灣企業積極接軌ESG，中國信託投信也不落人後，該投信日前和美國洲際交易所（Intercontinental Excha...

新台幣開盤貶1.6分 後強彈至28.515元

新台幣今（1）日早盤以28.84元兌1美元，貶值1.6分開出。

風險情緒轉佳 避險債券流入資金降溫

疫苗研發續傳捷報，帶動美股再創新高，政府債表現相對弱勢。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括投資級債、高收益債及新...

新興亞股續旺 印度連9周吸金

市場對疫情可望終止的興奮持續延燒，新興亞股除菲律賓外，多數股市繼續上攻！根據彭博統計，漲幅最高的前三個國家分別是印尼、泰...

金價震盪 明年再戰2字頭

美國貨幣寬鬆政策帶動的資金行情持續，加上美國總統當選人拜登入主白宮成為定局、新冠肺炎疫苗研發陸續傳出好消息，在避險需求降...

台幣看升 明年挑戰28元

隨著北半球進入冬季，疫情再度升溫，但疫苗研發出現正面進展，為市場帶來希望。展望未來，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，疫情能...

熱門新聞

狂買1元購物袋洗發票 財政部：研議一定金額下不予給獎

勞金局炒股案 游迺文抗拒…調職被壓下？

安啦！勞動基金績效三溫暖！估11月將大賺2300億元

千葉火鍋豐原店12月4日試賣 明年全台要衝30店

NOR漲價 華邦董座大買自家股

半導體風暴 中芯將列美黑名單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。