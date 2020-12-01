中信證券主辦永固一KY可轉債競拍 今日開始投標

中信證券主辦永固集團股份有限公司（簡稱「永固-KY」（5546））之無擔保轉換公司債「永固一KY」（債券代號55461）承銷案，發行總面額共新台幣8億元，採競價拍賣方式承銷，12月1日開始投標。

競拍底標價為100元，每人最高得標張數合計不超過680張，投標期間自今年12月1日至3日三個營業日，預計今年12月7日開標、12月16日於櫃檯買賣中心掛牌。

永固一KY發行總張數共8,000張，扣除依法承銷團保留自行認購1,200張，餘6,800張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率102.33%，轉換價格為78.8元。

可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券，永固-KY現股上漲時，投資人可轉換為現股出售，實現資本利得；若未達轉換價格，持有至到期三年時，投資人可依面額新台幣10萬元加計年收益率0.5%賣回公司，相當於到期時可拿回約新台幣10萬1,500元。

永固-KY為台資企業，擁有混凝土、粉煤灰、水泥等綜合預拌商品生產線 ，今年前三季累計合併營收及營業毛利分別為新台幣36.32億元及8.69億元，營收較去年同期減少15.11%，營業毛利卻較去年同期成長51.35%，主因為進料成本降低使毛利率大幅提升，今年截至第三季累計每股稅後盈餘（EPS）已達7.02元，可望挑戰全年賺進1個股本。

永固-KY主要市場在中國大陸四川省重慶市，產品供應對象為大體積需求及公共工程相關之客戶，獲利主要來自房地產建案，其次為公共工程，其中包含重慶輕軌4號線、5號線、9號線等工程進行中，未來可望受惠中國大陸「一帶一路」、「長江經濟帶」、「成渝城市群開發總體戰略部署 」、「重慶市五大功能區域戰略」等政策利多，業績、營運規模及市占率可望持續成長。