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不修了！造價360億軍艦失火 美國決定銷毀

銀行外幣定存加碼送 月底前利率最高3.6％

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

第一銀行自今天（12月1日）起至12月31日止，推出數位通路專屬美元、人民幣及南非幣優利定存活動，定存利率限時加碼。

第一銀行表示，於活動期間，透過第一銀行之第e個網、第e行動APP及iLeo APP辦理外幣定存，承作美金1000元以上定存，6個月期最高可享優惠利率0.3%、一年期最高可享優惠利率0.4%；承作人民幣2萬元以上定存，一年期最高可享優惠利率2.2%；承作南非幣6萬元以上定存，一年期最高可享優惠利率3.6%。   

此外，第一銀行指出，利用iLeo數位帳戶以新台幣購買外幣亦可享有匯率優惠，美元匯率最高優惠3.5分，人民幣及南非幣優惠1分。建議投資人可把握新台幣強勢的時機，利用換匯成本相對便宜之優勢，布局外幣存款。

第一銀行 定存 新台幣

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