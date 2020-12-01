銀行推外幣定存優利 這幣別存六個月期最高3.8％

新台幣強勢，各銀行於12月起相繼推出網銀外幣定存優惠利率活動，像是第一銀行、玉山銀行和國泰世華銀行就有三個月期、六個月期及一年期的優利，其中玉山銀行的南非幣定存六個月最高可有3.8％的優惠利率。

第一銀行外幣優利定存時間為12月1日至12月31日，活動期間透過第一銀行的第e個網、第e行動APP及iLeo APP辦理美元、人民幣及南非幣等外幣定存，就可有外幣定存優惠。其中美元定存六個月且金額達1000美元以上，可享優惠利率0.3%，若是存一年期則有0.4%的優惠利率；定存人民幣2萬元以上，一年最高可有2.2%的優惠利率，至於南非幣定存6萬元以上，一年期最高則是優惠利率3.6%。

另外玉山銀行於12月外幣優利定存只要活動期間利用行動銀行以臺幣帳戶扣款辦理外幣定存，1000美元定存六個月即有0.35％優惠利率、5000元人民幣定存六個月年利率有2.4％，而1萬元南非幣定存六個月期，利率就有3.8％。國泰世華銀行則是自1日中午開放限額登錄，若符合資格就可於7日至31日間透過網銀承作，享最多1.5萬美元3個月期定存利率0.22%，及最多10萬元人民幣一年期定存2%的優利定存。

此外使用數位帳戶兌換外幣也能享有優惠；一銀iLeo數位帳戶以新台幣換美金另享優惠3.5分，人民幣及南非幣可優惠1分，而玉山銀行至31日止透過網路銀行及行動銀行兌換美元、人民幣及南非幣各有優惠3.5分、2分及2.5分。一銀表示，投資人可把握新台幣強勢時，利用換匯成本相對便宜之優勢，布局外幣存款。