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國壽宣布 調降56張台外幣保單宣告利率
壽險龍頭國泰人壽今（1）日宣布，調降56張台外幣保單宣告利率，其中又以美元保單調降50張為最多，其中有五張為現售商品、45張為停售商品，調降幅度為0.1個百分點，調整後商品宣告利率介於1.75%~2.8%。
另外，新台幣保單宣告利率有三張調降，均為停售商品，調降幅度為0.04個百分點，調整商品的宣告利率為0.35%。
除新台幣與美元外，國壽本月也調降三張澳幣保單宣告利率，均為停售商品，調整幅度為0.1個百分點，與美元保單相同，調整商品的宣告利率為2.2~2.95%。
國壽指出，現售新台幣利變壽險商品的宣告利率落於1.45%~1.65%，美元利變壽險商品的宣告利率落於2.65%~3.15%。
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